심진화, 故 김형은 납골당서 전한 그리움…19년째 잊지 않는 우정

심진화는 10일 자신의 인스타그램에 김형은의 납골당을 찾은 사진을 게시하며 “형은이 보러”라는 글을 남겼다. 그러면서 “너를 위해 기도할게”라고 덧붙였다.
심진화는 지난 1월 10일 고 김형은의 19주기를 맞아 납골당을 찾아 친구에 대한 그리운 마음을 전한 바 있다. 당시 심진화는 “오늘따라 새삼 많이 슬프고 속상하고, 19년 동안 써 내려온 내 편지들이 괜히 야속하다가 부디 그녀에게 닿아서 그래도 이곳에서 여전히 너를 생각했다고 외롭지 않았기를 바란다”라는 글을 남기며 먹먹함을 더했다.
심진화는 고 김형은이 사망한 2007년부터 매년 고인의 납골당을 방문하고 있는 것으로 알려졌다.
한편 김형은은 지난 2003년 SBS 7기 공채 개그맨으로 데뷔해 SBS ‘웃찾사’에서 심진화 장경희와 함께 ‘미녀삼총사’로 큰 사랑을 받았다. 이후 김형은은 지난 2006년 심진화 장경희 등과 함께 스케줄을 위해 강원도의 한 리조트로 가던 중 연쇄추돌사고를 당했다. 고인은 대수술을 받았지만 결국 2007년 1월 10일 27세 나이로 세상을 떠나 안타까움을 줬다.
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