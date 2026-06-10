심진화, 故 김형은 납골당서 전한 그리움…19년째 잊지 않는 우정

  • 뉴스1

글자크기 설정

심진화 인스타그램 갈무리
심진화 인스타그램 갈무리
코미디언 심진화가 동료 코미디언 고(故) 김형은의 납골당을 찾아 그리운 마음을 전했다.

심진화는 10일 자신의 인스타그램에 김형은의 납골당을 찾은 사진을 게시하며 “형은이 보러”라는 글을 남겼다. 그러면서 “너를 위해 기도할게”라고 덧붙였다.

심진화는 지난 1월 10일 고 김형은의 19주기를 맞아 납골당을 찾아 친구에 대한 그리운 마음을 전한 바 있다. 당시 심진화는 “오늘따라 새삼 많이 슬프고 속상하고, 19년 동안 써 내려온 내 편지들이 괜히 야속하다가 부디 그녀에게 닿아서 그래도 이곳에서 여전히 너를 생각했다고 외롭지 않았기를 바란다”라는 글을 남기며 먹먹함을 더했다.

심진화는 고 김형은이 사망한 2007년부터 매년 고인의 납골당을 방문하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 김형은은 지난 2003년 SBS 7기 공채 개그맨으로 데뷔해 SBS ‘웃찾사’에서 심진화 장경희와 함께 ‘미녀삼총사’로 큰 사랑을 받았다. 이후 김형은은 지난 2006년 심진화 장경희 등과 함께 스케줄을 위해 강원도의 한 리조트로 가던 중 연쇄추돌사고를 당했다. 고인은 대수술을 받았지만 결국 2007년 1월 10일 27세 나이로 세상을 떠나 안타까움을 줬다.

(서울=뉴스1)

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스