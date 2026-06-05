고레에다 히로카즈 “‘상자 속의 양’, 칸 영화제 호불호? 동서양 차이”

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[N인터뷰]

고레에다 히로카즈/ 미디어캐슬 제공
고레에다 히로카즈/ 미디어캐슬 제공
신작 ‘상자 속의 양’으로 내한한 고레에다 히로카즈 감독이 제79회 칸 영화제(칸 국제영화제)에서 있었던 영화에 대한 호불호의 반응에 대한 솔직한 생각을 전했다.

고레에다 히로카즈 감독은 5일 서울 강남구 학동로 뉴(넥스트엔터테인먼트) 사옥에서 진행된 영화 ‘상자 속의 양’ 관련 뉴스1과의 인터뷰에서 이번 영화가 칸 영화제 현지 매체들에서는 다소 호불호가 갈리는 반응을 얻은 것에 대해 “칸에서 많은 기자들과 인터뷰 했을 때 ‘(영화가) 지나치게 낙천적’이라는 말을 하셨다”고 운을 뗐다.

영화 ‘상자 속의 양’은 죽은 아이를 대신해 한 집에 들어온 7세 설정 휴머노이드가 비로소 가족이 된다는 것의 기쁨과, 다시 버려질지 모른다는 불안을 마주하게 되는 이야기를 그린 영화다. ‘어느 가족’ ‘괴물’로 각각 칸 국제영화제(칸 영화제)에서 각각 황금종려상과 각본상을 받은 일본 거장 고레에다 히로카즈의 신작이다.

고레에다 히로카즈/ 미디어캐슬 제공
고레에다 히로카즈/ 미디어캐슬 제공


호불호 반응의 주요 원인이 됐던 부분은 결말 부분이다. 영화의 결말은 휴머노이드 자녀와 인간 부모의 관계가 예상과 다르게 흘러간다. 크게 보면 ‘공존’이지만, 좁혀 보면 ‘분리’라고 표현될 수 있다.

고레에다 히로카즈 감독은 “그분들은 이 영화를 보고 당황스러워하는 부분이 있었다, 생성형 AI가 인간을 지배하게 되지 않을까 하는 두려움을 갖고 있었고, 인간 사회를 위협하게 될 수 있다고 말씀하셨다”며 “어느 정도 예상했는데 생각 이상으로 그런 말들이 있었다, 그런 반응이 인터뷰를 통해 새롭게 알게 된 수확”이라고 회상했다.

그러면서 그는 “그 부분은 서양과 동양의 차이가 있다”고 강조했다. 주변 환경을 인식하는 서양과 동양의 인식 차이가 크다는 것. 고레에다 감독은 “서양은 인간 중심주의로 문명이 만들어졌다, 인간을 중심으로 생각해서 이 영화에 대해서 다르게 받아들였다”며 “일본은 문화적으로 역사적으로 서양과 받아들이는 것이 다르다, 인간이 중심이라고 느끼지 않는다, ‘상자 속의 양’에서 인간은 2번이다, 지나치게 낙천적이라고 볼 수 없지 않나 싶다”고 설명했다.

이어 “마지막에 부부가 ‘숲에서 함께 영원히 살았습니다’로 끝난 게 아니라 이들과 함께 살 수 없어서 (함께) 갔다가 인간 사회로 돌아온다, 보시는 분마다 느낌이 다른 거 같다고 생각한다, 그런 다양한 반응이 좋다”고 말했다.

한편 이날 인터뷰에는 고레에다 히로카즈 감독과 함께 극 중 휴머노이드 아들 카케루를 연기한 배우 쿠와키 리무가 참석했다. ‘상자 속의 양’은 오는 10일에 개봉한다.

(서울=뉴스1)

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