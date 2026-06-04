오나미, 시험관 재도전하며 눈물 “한 번도 진한 두 줄 못 봤다”

오나미가 시험관 시술 과정에서 겪은 심리적 어려움과 남편에 대한 고마움을 털어놨다.
시험관 시술을 잠시 중단할 정도로 힘든 시간을 보냈던 그는 남편이 직접 주사를 놓아주는 모습을 볼 때마다 눈물이 났다며 다시 한 번 임신에 도전하겠다는 의지를 밝혔다.
2일 유튜브 채널 ‘황보라 보라이어티’에는 ‘시험관 준비 중 결국 눈물 펑펑. 대낮 모임 중 벌어진 일’이라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 오나미는 휴식기를 가진 뒤 시험관 시술에 다시 도전하고 있다고 밝혔다.
그는 시술을 잠시 쉬었던 이유에 대해 “내가 좀 힘들었다. 부작용은 아니고 계속 눈물이 나오더라”고 말했다.
이야기를 이어가던 오나미는 감정이 북받친 듯 눈물을 보였고, 이를 지켜보던 황보라도 함께 울컥하는 모습을 보였다.
오나미는 “유튜브만 봐도 엄마가 되기 위해 노력하는 사람들이 많지 않나. 병원에 가도 그런 분들이 정말 많다”고 말했다.
이어 시험관 주사를 직접 놓아주는 남편에 대한 고마움도 전했다.
그는 “나는 주사를 혼자 못 놔서 남편이 계속 놔준다”며 “이제는 웬만한 간호사님보다 더 잘 놓는다. 그런데 그런 모습을 보면 또 눈물이 난다”고 말했다.
오나미는 임신을 기다리는 과정에서 겪은 아쉬움도 털어놨다.
그는 “한 번도 두 줄을 본 적이 없다. 연하게 두 줄은 본 적이 있는데 그때는 다 된 줄 알았다”며 “그래도 다시 한 번 해보려고 한다”고 말했다.
한편 오나미는 2022년 축구선수 출신 박민과 결혼했다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0