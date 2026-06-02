아일릿, 첫 투어 일본 공연 전석 매진…시야제한석 추가 오픈

그룹 아일릿(ILLIT)이 한국에 이어 일본에서도 첫 번째 단독 투어 ‘프레스 스타트♥︎’(PRESS START♥︎)의 전 회차를 매진시키며 글로벌 대세로서의 압도적인 존재감을 증명했다.
소속사 빌리프랩에 따르면 아일릿(윤아·민주·모카·원희·이로하)의 일본 투어 ‘아일릿 라이브 프레스 스타트♥︎ 인 재팬’(ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’ in JAPAN)의 5개 도시 11회차 공연 일반 지정석 티켓이 예매 시작과 동시에 전석 매진을 기록했다. 이에 따라 소속사 측은 현지 팬들의 폭발적인 성원에 보답하고자 아이치, 효고, 도쿄 공연의 시야제한석과 후쿠오카 공연의 스탠딩석을 긴급 추가 오픈하기로 결정했다.
이번 일본 투어는 오는 6월 13일과 14일 아이치를 시작으로 20~21일 오사카, 29~30일 후쿠오카, 7월 18~19일 효고를 거쳐 23일 및 25~26일 도쿄까지 이어지는 대규모 일정으로 전개된다.
아일릿은 매 공연마다 막강한 티켓 파워를 과시해 왔다. 지난 3월 개최된 ‘프레스 스타트’ 서울 공연 역시 선예매 당일 전 회차 매진을 기록하며 시야제한석을 추가로 개방한 바 있다. 또한 지난해 열린 첫 팬콘서트 ‘2025 아일릿 글리터 데이’(2025 ILLIT GLITTER DAY) 역시 서울을 비롯해 일본 가나가와, 오사카에서 모두 완판을 기록하는 등 한일 양국을 아우르는 탄탄한 팬덤의 화력을 꾸준히 입증해 왔다.
글로벌 차트에서의 호성적도 지속되고 있다. 아일릿은 최근 발매한 미니 4집 타이틀곡 ‘잇츠 미’(It‘s Me)를 통해 가요계에 테크노 열풍을 일으키며 멜론 5월 월간 차트 5위에 안착, 국내 음원 차트 최상위권을 굳건히 지켰다.
해외 현지 반응도 뜨겁다. 일본 유튜브 ’주간 인기곡‘ 차트(집계 기간 5월 22일~28일) 5위를 비롯해 스포티파이 ’위클리 톱 송‘ 8위, 라인뮤직 주간 차트 12위 등 주요 플랫폼의 차트 상위권을 휩쓸었다. 전 세계 이용자 데이터를 기반으로 집계되는 글로벌 유튜브 ’주간 인기곡‘ 차트에서도 12위에 이름을 올리며 4주 연속 차트인에 성공, 본격적인 롱런 흥행 가도에 올라탔다.
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