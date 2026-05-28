‘무염 육아 논란’ 이지훈, 장문의 사과 “더 신중했어야…낮은 자세로 살 것”

가수 겸 배우 이지훈이 아내 아야네가 올린 사회관계망서비스(SNS) 글로 확산한 ‘무염 육아 논란’에 재차 사과했다.
이지훈은 27일 인스타그램에 장문의 글을 올리면서 “어린이집 관련 일로 인해 많은 분께 실망과 불편함을 드린 점 진심으로 사과드린다, 부모로서 더 신중했어야 했고, 더 낮은 자세로 상황을 바라봤어야 했다, 저희의 부족함으로 인해 마음 상하신 분들께 다시 한번 죄송하다는 말씀드린다”라고 했다.
이지훈은 딸 루희 양, 아내 아야네가 건강 문제를 겪었다는 말도 덧붙였다. 그는 “사실 그 시간 동안 저희 가정도 여러 어려움 속에 있었다, 루희가 바이러스 감염으로 입원하게 되었고, 어린 아기가 힘들어하는 모습을 지켜보는 시간이 부모로서 너무 마음 아픈 시간이었다, 아야 역시 건강 문제로 쉽지 않은 시간을 지나고 있었기에, 저희 부부 모두 육체적으로도 마음으로도 많이 지쳐 있었다”고 털어놨다.
이지훈은 많은 이들의 응원 덕분에 힘을 낼 수 있었다면서 “완전히 모든 상황이 끝난 것은 아니고, 아직 회복의 과정 가운데 있지만 그래도 루희가 잘 치료받고 퇴원하게 되어 진심으로 감사드린다, 아야의 상태도 많이 회복되고 있어 감사한 마음으로 하루하루를 보내고 있다”라고 덧붙였다.
그러면서 “이번 일을 지나며 저희 부부도 참 많은 것을 배우고 돌아보게 되었다, 사람은 넘어질 수 있지만, 그 자리에서 무엇을 배우고 어떻게 다시 살아가느냐가 더 중요하다는 걸 느끼게 되었다. 앞으로는 더 조심하고, 더 배려하며, 더 낮은 마음으로 살아가겠다”라고 했다.
최근 이지훈의 아내 아야네는 자신의 인스타그램 스토리에 “조금 충격적이었던 거…루희는 아직 무염 하는 아기라 과자도 떡뻥만 먹고 비타민 사탕도 안 먹였었다, 그런데 어제 어린이집에서 가져온 가방에서 사탕 껍질 발견”이라며 “아직까진 맛을 몰랐으니 병원이나 문화센터에서 받아 ‘사탕 사탕’ 거려도 ‘이거 못 먹는 거야’라고 설득해 왔는데 이제 먹을 수 있다는 걸 알게 돼 버렸다”라고 토로했다.
일부 누리꾼은 어린이집이 모든 보호자의 육아 원칙에 맞춰주는 것이 불가능하다면서 아야네의 글이 ‘어린이집 저격’이라고 지적했다. 당시 아야네는 “어린이집 선생님들에게 감정도 없고, 잘못됐다고 생각한 것도 아니고, 조금 속상해서 올린 거였는데 선생님들에게 너무 죄송하다”라고 사과했다. 그러면서 “내 기준을 남에게 실질적으로 강요한 적은 한 번도 없다, 그냥 조금 속상해서 올린 것”이라고 해명했다.
이후 이지훈은 지난 9일 인스타그램에 “우리 루희는 무염(염색도 하지 않습니다), 유난 떨어 죄송합니다”라는 글을 올렸다.
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