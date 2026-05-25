이준, 열심히 달린 자에 온 스포트라이트…‘쇼츠 대통령’ 등극

배우 겸 가수 이준이 최근 숏폼 플랫폼을 뒤흔들며 새로운 ‘쇼츠 대통령’으로 떠올랐다. 무표정한 얼굴에 근육질 몸매로 걸그룹 댄스를 완벽하게 소화하는 반전 매력에 대중이 열광하고 있다.
이준의 폭발적인 화제성은 지난달 22일 서울 잠실야구장에서 열린 ‘2026 프로야구’ 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기에서 시작됐다. 유튜브 채널 ‘워크맨’ 촬영의 일환으로 일일 치어리더 체험에 나선 그는 시구를 마친 후 응원단상에 올랐다. 이날 민소매와 청바지 차림으로 등장한 이준은 LG 트윈스의 응원가는 물론, 가수 최예나의 ‘캐치캐치’(Catch Catch) 안무를 박력 있게 선보였다.
과거 2세대 대표 보이그룹 엠블랙의 메인 댄서다운 탄탄한 춤선과 근육질 몸매, 이와 상반되는 아기자기한 걸그룹 안무의 기묘한 조화는 단숨에 온라인을 강타했다. ‘워크맨’ 공식 인스타그램과 유튜브에 업로드된 관련 숏폼 영상은 각각 수백만 건의 조회수를 기록하며 신드롬급 인기를 증명했다. 이어 최근 진행된 구석기 축제에서도 원시인 의상을 입고 ‘캐치캐치’ 안무를 소화하는 등 가는 곳마다 숏폼 트렌드를 이끌고 있다.
대중은 이준의 파격적인 행보에 “이준도 이렇게 열심히 사는데 우리도 힘내야겠다”라며 유쾌한 반응을 쏟아내고 있다. 하지만 이준의 이러한 ‘떡상’은 단순한 운이 아니다. 그는 연예계 안팎에서 매사 성실하고 책임감 있는 태도로 정평이 나 있다. 이번 치어리딩 무대 역시 짧은 유튜브 촬영 분량이었음에도, 완벽한 퍼포먼스를 완성하기 위해 몇 날 며칠을 밤낮없이 연습에 매진한 결과물이었다.
결국 대중을 사로잡은 비결은 희극적인 콘셉트 뒤에 숨겨진 그의 진정성과 지독한 연습량이다. 유튜브에서 시작된 불씨는 지상파와 예능계로 번져나가, 최근에는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 출연까지 하며 대세 행보를 굳혔다. 이처럼 이준이 성실함을 기반으로 얻은 화제성을 어떻게 발전시켜 나갈지 관심이 쏠린다.
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