盧 서거일에 ‘모욕 공연’ 취소…래퍼 팔로알토·딥플로우 줄줄이 사과

고(故) 노무현 전 대통령 서거 17주기에 개최될 예정이었던 ‘모욕 공연’이 논란이 번지자 취소된 가운데, 래퍼 리치 이기(본명 이민서)를 비롯해 그의 콘서트에 참여하기로 했던 래퍼들이 줄줄이 사과에 나섰다.
오는 23일 서울 마포구 연남로 연남스페이스에서는 래퍼 리치 이기의 첫 번째 콘서트가 개최될 예정이었다. 이 공연에는 노엘, 더 콰이엇, 염따, 팔로알토, 딥플로우, 슈퍼비, 김상민그는감히전설이라고할수있다 등 다수의 래퍼가 참석해 공연을 펼칠 것으로 전해졌다.
하지만 이후 리치 이기의 음악 자체가 논란이 됐다. 그간 래퍼 리치 이기는 ‘그린’, ‘레이니즘’, ‘준석 리’, ‘말론’ 등의 곡에서 노 전 대통령의 실명을 사용하거나 서거 방식을 연상하게 하고, 이를 조롱하는 내용을 담은 표현을 가사에 사용해 왔다. 더불어 리치 이기는 여성 혐오, 아동 대상 성범죄 묘사 등의 내용도 곡에 가사로 쓰는 등 몰상식한 행동을 이어왔다.
또한 공연의 가격도 논란이 됐다. 리치 이기의 첫 콘서트 티켓 가격은 5만 2300원으로, 노 전 대통령의 서거일을 연상시키는 숫자를 사용했다.
이 같은 사실이 알려진 뒤 온라인 커뮤니티에서는 논란이 일파만파 커졌다. 누리꾼들은 “혐오스럽다”, “국힙 수준 이 정도밖에 안 되냐, 나락갔네”, “역겹고 저급하다” 등의 글을 남기며 리치 이기와 해당 공연에 참석하는 래퍼들을 비난했다.
이후 노무현재단은 지난 18일 주최사에 공연의 즉각 취소와 서면 해명, 공식 사과를 요구하는 공문을 발송했다. 더불어 강경 대응을 예고했다. 상황을 인지한 공연 기획사는 리치 이기가 해당 공연을 진행하지 않겠다는 의사를 밝혔다며 사과 예정이라고 전했다.
그 후 리치 이기는 자신의 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 자필 사과문을 올리고 “데뷔 초부터 최근까지 저의 음악과 가사를 통해 고인을 조롱하고 비하하는, 대중들과 관련 유가족분들이 보시기에 눈살이 찌푸려질 만한 언행을 단지 명성을 위해서 일삼아 왔습니다, 제 행실과 부주의를 깊이 반성하고 있습니다”라며 “앞으로는 절대 고인을 조롱하고 비하하는, 또는 이를 희화화하거나 잘못된 방향으로의 언급을 하지 않겠음을 약속드립니다”라고 사과의 뜻을 밝혔다.
리치 이기의 공연에 참여하기로 했던 팔로알토 역시 본인의 사회관계망서비스에 사과문을 올렸다. 그는 “저는 고인을 조롱하거나 혐오적으로 받아들여질 수 있는 표현들, 그리고 많은 사람에게 상처를 줄 수 있는 가사와 태도에 동의하지 않습니다”라며 “음악적 교류의 의미로 그(래퍼 리치 이기)의 작업에 참여하고 방송에 초대해 왔지만, 그 과정에서 표현의 문제성과 그것이 누군가에게 어떤 상처가 될 수 있는지 충분히 생각하지 못했습니다, 저의 부족한 인식과 무지로 인해 불편함과 실망을 느끼신 분들께 진심으로 사과드립니다”라고 사과했다.
딥플로우도 자신의 SNS에 팬들로부터 받은 비판 DM을 올리며 “그 숫자의 의미를 전혀 몰라서 포스터를 봐도 연관 짓지 못했다, 자초지종을 늦게 파악했는데 저도 상식선에서 몹시 화가 나고 황당하다”라며 “몰랐더라도 프로로서 또 업계의 고참으로서 내 나이브함에 책임을 크게 느낀다, 그동안 무분별한 협업을 참 많이 해왔는데 돌아보는 계기가 된다, 부디 오해 없으시길 바란다”라고 해명했다.
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