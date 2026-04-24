김성수, 박소윤 쇼핑몰 사업 외조…“일일 사입 남친”

지난 23일 오후 방송된 채널A 예능 프로그램 ‘신랑수업2’에서는 동대문 데이트에 나선 김성수-박소윤의 이야기가 담겼다.
이날 김성수와 박소윤은 밤늦게 동대문을 찾아 눈길을 끌었다. 모델 출신인 김성수는 오랜만에 찾은 동대문에 모델 활동 시절과 구매 대행 일을 했던 추억을 회상하기도.
두 사람이 동대문을 찾은 이유는 박소윤의 개인 사업 때문이었다. 인터넷 쇼핑몰을 시작한 박소윤이 옷들을 사입하기 위해 도매 시장을 찾았던 것. 김성수는 “박소윤에게 일상이 된 일을 함께해서 소윤이를 조금 더 알 기회가 될 것 같아서 같이 오게 됐다”라고 함께한 이유를 밝혔다.
‘일일 사입 남친’이 되기로 한 김성수는 열중한 박소윤의 모습에 새로운 매력을 발견, “좋아하는 일을 열심히 하는 모습을 보면서 굉장히 응원하고 싶다”라고 전했다. 박소윤은 체력적으로도 고된 업무를 묵묵히 함께해준 김성수를 위해 즉석에서 옷을 사 선물해 그를 웃게 했다.
이후 박소윤은 스튜디오를 찾아 김성수에게 쇼핑몰 업로드용 사진 촬영을 부탁했다. 이에 김성수가 부담감을 드러낸 것도 잠시, “사진은 애정에 따라 다르게 나온다”라며 익숙한 촬영 현장에 자신감을 뽐내 기대감을 높였다. 조명 세팅부터 옷매무새 정리, 헤어-메이크업까지 직접 챙기는 진지한 김성수의 모습에 이승철과 탁재훈이 “직원이 필요했던 것 아니냐”라고 놀려 웃음을 안겼다.
한편, 채널A ‘신랑수업2’는 진짜 사랑을 배우기 위해 모인 남자 스타들의 리얼 연애 성장기를 담은 프로그램으로 매주 목요일 오후 10시에 방송된다.
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