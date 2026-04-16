화사 “박정민과는 긴장·설렘…윤경호와 무대 훨씬 많이 봐” 고백

가수 화사가 박정민 윤경호와 각각 선보였던 ‘굿 굿바이’(Good Goodbye) 무대를 언급했다.
지난 15일 방송된 SBS 파워FM ‘웬디의 영스트리트’에는 최근 디지털 싱글 ‘쏘 큐트’(So Cute)를 발표한 가수 화사가 출연해 신곡 라이브와 함께 다양한 근황을 전했다.
화사는 지난해 화제를 모은 박정민과의 청룡영화상 무대, 윤경호와의 ‘핑계고’ 시상식 무대 중 어떤 무대를 더 많이 봤는지 묻는 청취자의 질문을 받았다. 이에 그는 “박정민과의 무대는 그때의 긴장감과 설렘이 떠올라 모니터 차원에서만 봤다”며 “윤경호와의 무대를 훨씬 더 많이 봤다”고 답해 눈길을 끌었다.
화사와 웬디가 어린 시절 ‘금쪽이’ 면모가 있었다는 청취자의 제보도 이어졌다. 이에 화사는 “어릴 때 안경 쓴 모습이 멋있어 보여서 엄마에게 잘 보이지 않는다고 거짓말한 적이 있다”며 “결국 시력검사를 하러 가게 됐는데, 가기 전에 일부러 눈에 흙을 뿌렸다”고 고백했다. 이를 들은 웬디 역시 안경이 쓰고 싶어 시력검사에서 보이지 않는다고 했던 어린 시절 일화를 떠올리며 공감했다.
이와 함께 화사는 ‘요즘 귀엽다고 생각한 노래’로 아일릿의 ‘마그네틱’(Magnetic)을 추천했다. 화사는 무대를 봤을 때 귀엽다고 느껴 팬들에게 선보인 적이 있는데 팬들이 “화사가 하니 초반도체” “으른(어른) 마그네틱”이라고 반응해 상처만 받고 끝났다는 ‘웃픈’ 에피소드를 밝히기도 했다.
한편 ‘웬디의 영스트리트’는 매일 오후 8시부터 10시까지 SBS 파워FM 107.7MHz에서 방송된다.
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