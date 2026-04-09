“웃긴데 눈물나” 이수지, 유치원 교사의 고된 하루…화제 속 200만뷰

방송인 이수지가 이번엔 ‘유치원 교사’로 변신했다. 그의 새로운 부캐릭터 연기가 실감 난다는 반응과, 유치원 교사의 애환이 느껴진다는 의견이 쏟아지며 화제를 모으고 있다.
이수지는 지난 7일 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에 ‘유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간’이라는 영상을 통해 새로운 부캐릭터 이민지를 선보였다.
이수지가 연기한 이민지는 유치원 교사로, 새벽 4시에 일을 시작해 밤 10시까지 퇴근하지 못하고 일했다. 등원한 아이들을 보살피고 교육하는 것뿐만 아니라, 학부모의 각종 민원과 문의를 받아야 했다. ‘아이들의 MBTI(성격유형)를 고려해서 대해달라’ ‘식물성 원단 물티슈를 사용해달라’ 등의 요청도 있었다. 또 수업이 끝나도 각 가정에 보내야 하는 알림장을 만들어야 했고, 하원 시간을 한참 넘어 아이를 데리러 온 부모때문에 밤늦게까지 퇴근하지 못했다.
이번 콘텐츠는 그간 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에 올라와 화제가 된 게시물을 떠올리게 하는 내용이 여럿 보인다. 아이들 사진 찍는 휴대전화 기종을 바꿔 달라는 요청을 한 학부모, 교사의 사생활을 묻는 학부모 에피소드가 그 예다.
이에 유치원 교사들의 애환이 느껴진다는 반응, 유치원 교사로서 공감이 된다는 반응이 쏟아진다. “정말 현실적이다” “웃고 있어도 눈물이 난다, 현실은 더 하다, 별별 민원을 다 받게 된다” “아이들이 예뻐서 버티지만 정말 쉽지 않은 일이다”라는 댓글들이 눈길을 끈다.
더불어 누리꾼들은 이수지의 연기력에 감탄했다. 보이스피싱 사기범을 풍자한 린자오밍, 교포 콘셉트의 제니, 어린아이를 둔 엄마 제이미맘, 미용실 원장님 서영자 등 그동안 수많은 부캐릭터를 소화해 온 그의 새로운 모습이 놀랍다는 반응이다.
이 영상은 공개 2일째인 9일 오후 조회수 220만 뷰를 돌파했다. 또한 맘카페와 각종 온라인 커뮤니티에 확산되며, 더욱 빠른 속도로 누리꾼들의 관심을 집중시키고 있다.
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