82메이저, 거친 순백 아우라

그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)가 미니 5집 ‘FEELM’(필름) 두 번째 개인 및 단체 콘셉트 사진을 공개했다.
이번 ‘에피소드.2’ 버전의 사진은 묵직한 카리스마를 보여준 ‘에피소드.1’과 완벽히 대비되는 올 화이트 패션으로 눈길을 끌었다. 단체 사진 속 82메이저는 탁 트인 바다와 거친 구조물을 배경으로 마치 영화의 한 장면 같은 서늘한 분위기를 자아냈다. 개인 사진에서는 멤버 개개인이 폭넓은 콘셉트 소화력을 보여줬다. 커다란 연잎과 꽃을 소품으로 활용하고, 바위 위에 걸터앉는 등 자연스러운 포즈로 신비로운 느낌을 전했다. 또 흩날리는 머리카락 사이로 비치는 표정 연기와 함께 성숙한 비주얼을 뽐냈다.
82메이저는 이로써 흑과 백의 대비를 담은 콘셉트 포토를 모두 오픈했다. 이후 터치 필름, 트랙리스트, 사운드 릭 필름, 뮤직비디오 티저 등 다채로운 콘텐츠가 차례로 베일을 벗을 예정이다.
새 앨범 ‘FEELM’은 ‘Feel’과 ‘Film’을 결합한 단어로, 82메이저가 무대 안팎에서 마주한 감정의 순간들을 하나의 필름처럼 엮어냈다는 의미를 나타낸다. 전작으로 ‘커리어 하이’를 기록한 이들이 이번 신보를 통해 어떤 음악적 서사를 들려줄지 귀추가 주목된다.
82메이저의 미니 5집 ‘FEELM’은 오는 28일 오후 6시 각종 음원사이트에서 만나볼 수 있다.
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