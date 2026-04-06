엑스디너리 히어로즈 가온·오드, 히어로 카리스마

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH) 가온과 오드(O.de)의 여덟 번째 미니 앨범 ‘DEAD AND’(데드 앤드) 개인 티저가 공개됐다.
사진 속 가온, 오드는 블랙 레더 스타일링으로 강렬한 분위기를 자아냈다. 화려한 컬러 조명 아래 역동적 포즈로 포토제닉한 면모를 뽐냈다. 앞서 공개한 콘셉트 티저의 공허하고 쓸쓸한 무드와는 상반된 모습이 새 앨범을 향한 궁금증을 키운다.
음반 ‘DEAD AND’에는 타이틀곡 ‘Voyager’를 비롯해 선공개곡 ‘X room’(엑스 룸), ‘Helium Balloon’(헬륨 벌룬), ‘No Cool Kids Zone’(노 쿨 키즈 존), ‘Hurt So Good’(헐트 소 굿), ‘Rise High Rise’(라이즈 하이 라이즈), ‘KTM’(케이티엠)까지 ‘뮤직 히어로’ 엑스디너리 히어로즈 멤버들이 직접 작업에 참여한 총 7트랙이 수록됐다.
엑스디너리 히어로즈의 미니 8집 ‘DEAD AND’와 타이틀곡 ‘Voyager’는 4월 17일 오후 1시 발매된다. 같은 날 오후 8시에는 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 컴백 기념 팬 쇼케이스를 개최한다.
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