DKZ, 팬들 배고프지 않게…역대급 팬콘서트 개최

그룹 DKZ(디케이지/세현, 민규, 재찬, 주원, 기석)가 오는 4월 11~12일 양일간 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 삼성홀에서 팬콘서트 ‘2026 DKZ FAN-CON ’THE DINNER‘’(이하 ‘THE DINNER’)를 개최한다.
‘THE DINNER’는 DKZ가 지난해 10월 발매한 미니 3집 ‘TASTY’의 콘셉트를 확장한 팬콘서트다. 공연, 토크, 이벤트 등 다양한 코너들의 향연 속에 다섯 멤버는 ‘만찬형 구성’으로 팬들과 더욱 가까이서 호흡할 것을 예고해 기대를 모은다.
DKZ는 차별화된 세트리스트로 팬들과 만난다. DKZ는 전곡을 단체 무대로 꽉 채우며 멤버 개개인의 역량은 물론, 팀으로서의 완성도 높은 퍼포먼스를 선사할 예정이다.
DKZ는 이틀간 진행되는 공연에서 각기 다른 커버곡 무대를 선보인다. 회차별 무대 구성에 변주를 줌으로써 팬들에게 색다른 볼거리를 안긴다는 각오다. 여기에 이번 팬콘서트를 통해 처음 공개되는 무대도 다수 포함된다. 그동안 볼 수 없던 새로운 레퍼토리에 색다른 연출이 더해진 가운데, DKZ의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 확인할 수 있는 자리가 될 것으로 기대된다.
DKZ의 팬콘서트 ‘THE DINNER’는 내달 11~12일 양일간 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 삼성홀에서 진행되며, 현재 티켓링크를 통해 예매가 가능하다.
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