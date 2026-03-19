‘탈세 의혹’ 김선호, ‘모르쇠’ 향 가득 [화보]

탈세 의혹을 ‘몰랐다’로 퉁치고 활동 중인 배우 김선호가 패션 잡지 하퍼스 바자 코리아 4월호 커버를 장식했다.
화보는 부드럽고 달콤한 분위기와 강렬한 카리스마를 오가는 김선호의 다채로운 매력을 담아냈다. 김선호는 섬세한 눈빛과 절제된 몸짓으로 각기 다른 향의 이미지를 입체적으로 그려내며 화보의 완성도를 높였다.
화보 촬영이 끝나고 이어진 인터뷰에서 김선호는 “돌아보면 매 순간 여행을 한 느낌”이라며 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 인기에 대한 소감을 전했다. “마지막 촬영 날 눈물이 살짝 고였을 정도로 끝내기 아쉬웠던 작품이다. 기대하고 설레발을 치면 잘 안 되는 징크스도 깼다. 많은 사람들에게 사랑받기를 바라는 간절한 마음이 통한 것 같아 감사하다”는 말을 덧붙였다.
김선호는 현재 연극 ‘비밀통로: INTERVAL’로 무대에 서고 있다. 스크린과 무대를 오가며 쉬지 않고 연기할 수 있게 만드는 동력에 대해 묻자 “연기를 할 수 있어 진심으로 행복하다. 동시에 좋아하는 것과 잘하는 건 별개라는 점을 자주 생각한다. 연기를 잘 하기 위한 노력이 인간 김선호가 넘어지지 않고 잘 걸어갈 수 있도록 돕는 힘”이라고 답했다.
끝으로 “다정함을 최대한 많이 드리고 싶다. 배우가 이런 말을 하는 것이 별 감흥 없이 당연하게 들릴 수도 있겠지만 진심”이라며 “다정함의 체력이 다한다 한들, 나를 응원해주는 수많은 분들께 감사하는 마음만큼은 온전하게 표현해내고 싶다”고 올해의 목표를 전했다.
김선호의 화보와 인터뷰, 다양한 디지털 콘텐츠는 하퍼스 바자 코리아 4월호와 공식 웹사이트, 인스타그램, 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.
댓글 0