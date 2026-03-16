강승윤, 첫 솔로 콘서트 투어 성황…日 도쿄서 감동 피날레

가수 강승윤이 데뷔 후 첫 솔로 콘서트 투어를 통해 국내외 7개 도시를 자신만의 감성으로 물들이며 솔로 아티스트로서의 진가를 입증했다.
강승윤은 지난 14일 오사카, 15일 도쿄에서 ‘2025-26 강승윤 : 패세지 #2 콘서트 투어’(2025-26 KANG SEUNG YOON : PASSAGE #2 CONCERT TOUR)를 성공적으로 마무리했다. 이번 공연은 지난해 12월 부산을 시작으로 대구, 대전, 광주, 서울을 거친 투어의 피날레이자 일본에서 선보이는 첫 솔로 콘서트로 현지 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.
강승윤의 섬세한 연출과 확장된 음악적 서사가 어우러진 이번 공연은 오프닝부터 강렬한 에너지를 뿜어냈다. ‘와일드 앤 영’(Wild And Young), ‘365’, ‘골든 슬럼버’(Golden Slumbers)를 연달아 선보이며 현장 분위기를 고조시켰다.
이어 솔로곡 ‘비가 온다’, ‘맘도둑’, ‘본능적으로’를 비롯해 정규 1집 ‘페이지 1’(PAGE 1)과 정규 2집 ‘페이지 2’(PAGE 2) 수록곡까지 데뷔부터 현재를 총망라한 세트리스트가 펼쳐졌다. 강승윤은 댄스, R&B, 록, 발라드를 넘나드는 구성 속에 생동감 넘치는 밴드 라이브와 독보적인 음색으로 관객들의 몰입도를 극대화했다.
특히 현지 아티스트의 히트곡을 가창하고 관객과 함께 ‘사랑놀이’를 듀엣으로 부르는 등 긴밀한 음악적 교감이 돋보였다. 강승윤은 공연 내내 유창한 일본어로 소통하며 현지 팬들과의 정서적 거리감을 좁혔다.
공연을 마친 강승윤은 “여러분 덕분에 솔로 콘서트라는 꿈을 이루게 됐다”며 “이런 아름다운 광경을 선물해 주셔서 진심으로 감사하고, 더 멋진 모습으로 다시 돌아오겠다”고 소감을 전했다.
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