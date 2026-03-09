전유진, ‘사랑을 처방해 드립니다’ OST 첫 공개

지난 8일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 12회에 전유진이 가창한 OST ‘나의 사랑 나의 운명’ 일부가 공개됐다.
이날 방송에선 ‘나의 사랑 나의 운명’이 술에 취한 공주아(진세연 분)가 택시를 잡으려다, 과거 차 안에서 잠든 자신을 위해 양현빈(박기웅 분)이 손으로 지나가는 차량의 불빛을 가려줬던 순간을 회상하는 장면에 삽입되며 분위기를 한층 풍성하게 만들었다. 해당 곡은 극 중 장면과 함께 흐르며 작품 전반의 정서를 끌어올려 귓가를 사로잡았다.
방송 후 전유진 특유의 호소력 짙은 창법이 돋보인 OST는 드라마와 절묘하게 어우러지며 극찬을 받고 있다. 시청자들은 주인공들의 서사에 힘을 보태는 전유진의 OST에 뜨거운 반응을 보이며 정식 음원 발매에 대한 기대감을 높이고 있다.
‘사랑을 처방해 드립니다’는 국내 최고의 OST 제작 프로듀서 송동운이 OST 제작 총괄 프로듀싱을 맡았다. 송동운 프로듀서는 드라마 ‘호텔 델루나’, ‘태양의 후예’, ‘괜찮아 사랑이야’, ‘달의 연인 - 보보경심 려’, ‘우리들의 블루스’를 비롯해 ‘도깨비’ OST ‘첫눈처럼 너에게 가겠다’, ‘Stay With Me(스테이 위드 미)’, ‘Beautiful(뷰티풀)’, ‘I Miss You(아이 미스 유)’ 등을 히트시켰다.
전유진은 지난 2020년 디지털 싱글 ‘사랑…하시렵니까?’로 데뷔한 후 2024년 MBN ‘현역가왕’에서 우승을 차지하며 존재감을 알렸다. 이후 ‘어린잠’, ‘하루만 나의 꿈속에 다녀가세요’ 등 음악 활동은 물론, 드라마 ‘독수리 5형제를 부탁해!’ OST 가창에 참여하는 등 활발한 행보를 이어가고 있다.
‘사랑을 처방해 드립니다’는 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 하나의 가족으로 거듭나는 과정을 그린 드라마로, 매주 토·일요일 저녁 8시 KBS 2TV에서 방송된다. 전유진이 가창한 OST ‘나의 사랑 나의 운명’의 정식 발매일은 추후 공개될 예정이다.
