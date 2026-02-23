데일리:디렉션 데뷔, 중독적 주문 ‘룸바둠바’

신인 보이그룹 DAILY:DIRECTION(데일리:디렉션, D:D)이 오늘(23일) 싱글 1집 ‘FIRST:DELIVERY’로 공식 데뷔한다.
데일리:디렉션(DAILY:DIRECTION, 장윤석, 임지환, 김주형, 이원우, E-VAN(이반), EN KIM(앤 킴))은 오늘(23일) 오후 6시 데뷔 앨범이자 싱글 1집 ‘FIRST:DELIVERY’(퍼스트:딜리버리)를 발매하며 가요계에 첫발을 내딛는다.
싱글 1집 ‘FIRST:DELIVERY’에는 타이틀곡 ‘ROOMBADOOMBA’(룸바둠바)와 수록곡 ‘SELF’(셀프) 총 2곡이 수록됐다.
데일리:디렉션의 타이틀곡명 ‘ROOMBADOOMBA’는 앞으로 세계관 속에서 펼쳐질 어떤 사건과 시련에도 굴하지 않고 나아가겠다는 의미를 담은 주문이다. 타이틀곡 ‘ROOMBADOOMBA’는 아프로비츠 장르의 트랙으로, 리드미컬한 어쿠스틱 기타 위에 몽환적인 에너지가 겹쳐지는 곡이다. 교차로에 선 순간, 정답을 아는 사람처럼 행동하기보다 함께 발을 떼는 선택을 택하며 길을 잃을지도 모른다는 불안, 그럼에도 멈추지 않겠다는 태도를 담아냈다.
수록곡 ‘SELF’는 그루비한 R&B 트랙으로, 묵직한 신스 베이스와 세련된 퍼커션이 특징이다. 세상의 기준에서 한 발 떨어져 어둠과 흔들림마저 자기 일부로 받아들이는 과정을 따라가는 메시지를 전한다.
데뷔 전부터 트렌디한 콘텐츠들을 선보인 데일리:디렉션은 데뷔 앨범이자 싱글 1집 ‘FIRST:DELIVERY’를 통해 자신들만의 감각적인 음악 세계를 본격적으로 펼칠 계획이다. 뚜렷한 색깔을 앞세운 데일리:디렉션이 가요계에 어떤 신선한 바람을 불러일으킬지 기대가 모이고 있다.
데일리:디렉션의 싱글 1집 ‘FIRST:DELIVERY’는 DBLV(더블레벨) 프로듀서진과의 협업 속에서 멤버들이 프로듀싱과 안무 제작 과정에 직접 참여하며 함께 만들어졌다. 완성된 답을 먼저 정해두기보다 ʻ지금의 상태’를 솔직하게 꺼내놓는 방식으로 작업된 이 기록은 데일리:디렉션이 어떤 팀이 될 것인가보다 지금 어떤 선택을 하고 있는가에 집중한 앨범이다.
프로듀서진 DBLV(더블레벨)는 단순한 곡 작업을 넘어 작업실에서 아티스트와 함께 호흡하며 팀의 정체성과 서사를 음악 안에 구체화하는 크리에이티브 프로듀싱 팀이다. DBLV(더블레벨)는 장르와 무드, 톤에 대한 명확한 미감을 바탕으로 팀의 세계관과 상징성을 음악적으로 정리하는 역할을 하며 그 중심에는 언제나 멤버들이 자리한다.
팀명 데일리:디렉션(DAILY:DIRECTION)에는 ‘매일의 선택들이 쌓여 각자의 방향을 만들어간다’는 의미가 담겨 있다. 정해진 정답을 따르기보다, 시행착오와 선택의 과정을 통해 자신들만의 길을 만들어가는 이야기를 팀의 핵심 서사로 내세운다.
소속사 ODDWAVE(오드웨이브)는 에스파(aespa), 르세라핌(LE SSERAFIM), 스트레이 키즈(Stray Kids), 제로베이스원(ZEROBASEONE) 등 다수의 주요 K-팝 프로젝트에 참여한 크리에이티브 디렉터 박소희 CCO를 주축으로 설립된 신생 크리에이티브 프로덕션으로, 첫 데뷔 그룹인 데일리:디렉션을 통해 새로운 K-팝 크리에이티브 비전을 선보인다.
데일리:디렉션은 오늘(23일) 오후 6시 싱글 1집 ‘FIRST:DELIVERY’를 발매하며, 같은 날 오후 8시 예스24 원더로크홀에서 팬 쇼케이스를 개최한다.
