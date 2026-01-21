‘한란’, 헬싱키 시네아시아 영화제 이어 피렌체 한국영화제 공식 초청

지난해 11월 26일 개봉한 영화 ‘한란’이 제14회 헬싱키 시네아시아 영화제 공식 초청, 제24회 피렌체 한국영화제 경쟁 부문 공식 초청됐다.
배급사 ㈜트리플픽쳐스에 따르면 ‘한란’은 올해 3월 12일부터 15일까지 열리는 제14회 헬싱키 시네아시아 영화제 (Helsinki Cine Aasia)에 공식 초청됐다. 헬싱키 시네아시아 영화제는 핀란드 헬싱키에서 열리는 아시아 영화 전문 영화제로 유럽에서 유니크한 영화제로 자리매김했으며, 영화제 관객들에게 아시아 영화의 다양성과 문화적 스펙트럼을 소개하며 사랑받고 있다.
더불어 ‘한란’은 제24회 피렌체 한국영화제(Florence Korea Film Fest) 경쟁 부문인 코리안 시네마 투데이(Korean Cinema Today) 섹션에 공식 초청돼 전 세계 평단의 주목을 받는 작품임을 입증했다. 피렌체 한국영화제는 이탈리아 피렌체에서 열리는 유럽에서 가장 오래된 한국 영화 전문 영화제로 지난 2025년에는 황정민과 나홍진 감독이 게스트로 참석하며 영화제 관객들의 높은 관심을 받기도 했다. 올해 영화제는 3월 19일부터 28일까지 진행될 예정이다.
한편 ‘한란’은 1948년 제주, 산과 바다를 건넌 모녀의 생존 여정을 통해 제주 4·3의 아픔을 알리며 새해에도 장기 상영을 이어가고 있는 영화다. 현재 3만 관객 돌파를 앞두고 있다.
