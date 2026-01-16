‘이혼 6년째’ 안재현 “50대 싱글 라이프 계획, 그게 마음 편하다”

15일 MBC ‘구해줘 홈즈’ 방송

MBC ‘구해줘 홈즈’
MBC ‘구해줘 홈즈’
배우 안재현이 50대 싱글 라이프를 계획 중이라고 말했다.

지난 15일 방송된 MBC ‘구해줘! 홈즈’(연출 정다히 등)에서는 ‘30대 싱글남’ 의뢰인을 위한 특별한 임장이 펼쳐졌다.

이날 방송은 30대 싱글남 의뢰인 특집으로, 의뢰인의 로망 하우스를 찾기 위해 서울로 임장을 나섰다. 30대의 끝자락에 선 ‘끝써티’ 39세 싱글남 배우 안재현과 자칭 ‘영포티’ 싱글남 김대호가 나서 다양한 싱글남들의 집을 직접 방문하며 각기 다른 로망과 현실을 비교했다. 또한, ‘나는 솔로’ 24기이자 전 유도 국가대표 선수 영철이 의뢰인으로 등장해 이목을 집중시켰다.

임장 도중 의뢰인 영철이 직접 등장해 이목을 집중시켰다. 영철은 송파구에 위치한 유도장으로 출퇴근하고 있어 ‘서울’에 위치한 집, 그리고 취미 생활을 위한 ‘최소 방 2개’를 의뢰 조건으로 제시했다.

MBC ‘구해줘 홈즈’
MBC ‘구해줘 홈즈’


MBC ‘구해줘 홈즈’
MBC ‘구해줘 홈즈’


영철의 차를 타고 도착한 곳은 한강뷰로 유명한 성수 3대장 아파트였다. 거실에 들어서자마자 한강과 남산타워가 한눈에 들어오는 탁 트인 경치가 펼쳐지며 감탄을 자아냈다.

안재현은 “예전에 한창 좀 힘들 때 여기에 주차하고 이 집을 바라봤다, ‘언젠가 나도 저 집에 살아봐야지’라면서, ‘50대 싱글라이프일 때 여기 살 수 있을까’ (생각했다)”라고 했다.

이에 김숙은 “왜 50대에도 싱글이라고 생각하냐”라고 물었다. 안재현은 “그게 마음 편한 것 같다”고 했다.

김대호는 “마침 이 집에 사는 분도 50대 싱글남이시다, 난 얼마 안 남았다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 안재현은 지난 2020년 배우 구혜선과 이혼했다.

(서울=뉴스1)

