지드래곤, 20년만에 처음…단독 팬미팅 21일 티켓 오픈

가수 G-DRAGON(지드래곤)이 첫 번째 단독 팬미팅 개최를 앞두고 티켓 오픈 일정을 공개했다.
G-DRAGON은 13일 공식 팬 커뮤니티 및 공식 SNS 채널을 통해 ‘2026 G-DRAGON ‘FAM’ MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]’이라는 팬미팅 타이틀과 함께 티켓 예매 일정을 공지했다.
팬미팅 타이틀인 ‘FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU’에는 G-DRAGON이 오랜 시간 함께해온 팬들을 가족(FAMILY)처럼 소중히 여기는 그의 애정이 담겼다. G-DRAGON과 팬이 함께이기에 완성된 이름 ‘FAM’ 속에 담긴 진심과, 가족이라는 익숙한 단어 안에 숨겨둔 ‘FAM I LOVE YOU’라는 고백은 이번 팬미팅의 의미를 더욱 깊게 만든다. 가장 솔직한 이름 ‘권지용’과 그를 바라보는 가장 따뜻한 시선 ‘FAM’이 마주해 진심을 나누는 자리로, 오직 이 만남에서만 완성될 특별한 시간을 예고해 기대를 높인다.
티켓 예매는 오는 1월 21일(수) 오후 8시 NOL티켓(인터파크 티켓)을 통해 진행되며, 비스테이지(b.stage) 회원 한정(FAM ONLY)으로 오픈된다. 본 공연의 티켓 예매 혜택은 지정된 팬클럽 서베이 신청 기간 내 참여를 완료한 고객을 대상으로 제공되며, 해당 서베이는 예매 혜택 적용을 위한 필수 절차로 운영된다. 팬클럽 전용 예매로 진행되는 만큼, 전 세계 팬들의 뜨거운 관심 속에 어느 때보다 치열한 티켓 경쟁이 예상된다. G-DRAGON의 첫 단독 팬미팅과 관련된 티켓 예매 방법 및 상세 정보는 공식 팬 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다.
G-DRAGON은 ‘제40회 골든디스크어워즈 with 업비트’에서 2025년을 대표하는 곡으로 선정돼 ‘디지털 음원 대상’을 수상하며 명실상부한 ‘시대의 아이콘’임을 입증했다. 또 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 연간 차트에서 ‘올해의 앨범’에 이름을 올렸으며, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트(TME)가 발표한 ‘2025 YEAR-END CHART’에서 올해의 K-POP 가수, 올해의 K-POP 앨범, 올해의 K-POP 곡 등 3관왕을 차지하며 글로벌 시장에서의 압도적인 위상을 공고히 했다.
