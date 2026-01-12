♥김연아 플리에 추가…포레스텔라, 19일 ‘Nella Notte’ 선공개

그룹 포레스텔라(Forestella/배두훈, 강형호, 조민규, 고우림)가 새해 첫 신곡 ‘Nella Notte’로 정규 4집 예열을 한다.
포레스텔라는 오는 19일 오후 6시 네 번째 정규앨범 ‘THE LEGACY(더 레거시)’의 두 번째 선공개 싱글이자 새해 첫 오리지널 신곡 ‘Nella Notte(넬라 노테)’를 발매한다.
‘Nella Notte’는 포레스텔라가 지난해 12월 발매한 ‘Still Here(스틸 히어)’에 이어 준비한 또 하나의 정규 4집 선공개 싱글이다. 포레스텔라는 5년 만에 선보이는 정규앨범의 완성도를 입증하듯, 본 앨범에 앞서 다양한 선공개곡으로 팬들을 만나고 있다.
특히 포레스텔라는 ‘THE LEGACY’라는 정규 4집과 동명의 타이틀로 진행 중인 2025-26 단독 콘서트 전국투어에서 신곡 무대를 직접 공개하고 있다. 이번 ‘Nella Notte’는 오는 17일과 18일 대구 엑스코에서 열리는 ‘THE LEGACY’ 대구 공연에서 라이브 무대로 최초 공개된다.
포레스텔라는 지난 11일 공식 유튜브 영상에 ‘Dell’amore Non Si Sa (그대가 알지 못하는 사랑)‘ 라이브 영상을 깜짝 공개하는 힌트를 전한 데 이어 12일 0시 공식 SNS를 통해 ’Nella Notte‘의 스케줄러 이미지를 게재하며 발매 소식을 공식화했다.
’Nella Notte‘는 세계적인 히트곡이자 포레스텔라의 정규 1집에도 수록된 ’Dell‘amore Non Si Sa’의 작곡가 Andrea Sandri(안드레아 산드리)가 작사, 작곡한 이탈리아어 크로스오버 곡이다. 여기 멤버 강형호와 포레스텔라와 오랜 호흡을 맞춰온 장재원 음악 감독이 편곡, 프로듀싱을 맡아 포레스텔라의 색깔을 더했다. 이에 포레스텔라의 새로운 음악적 깊이가 더욱 기대된다.
포레스텔라의 신곡 ‘Nella Notte’는 오는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 그룹은 오는 17일과 18일에는 대구 엑스코, 2월 7일과 8일 부산 벡스코에서 2025-26 단독 콘서트 ‘THE LEGACY’를 이어간다.
