추성훈 “에드워드 리 사냥 요리, 정말 맛있다”

추성훈은 8일 채널A ‘셰프와 사냥꾼’ 제작발표회에서 “엄청 고생한 만큼 재미있게 나온 것 같다”며 “(에드워드 리를) 처음 뵀는데, 비슷한 부분이 있다. 외국에서 일하고 한국에서 활동하며 많은 사랑을 받지 않느냐. 그래서 결이 잘 맞았다. 원래 ‘요리를 배우고 싶다’는 생각을 했는데, 에드워드 리 음식은 정말 맛있다. 깜짝 놀랄 정도였다. 촬영 전 뉴욕에서 만나 이야기도 나눴다”고 털어놨다.
“촬영할 때 만들어준 음식이 다 맛있어서 또 먹고 싶었다. 근데 ‘비빔밥이 먹고 싶다’고 하니 ‘절대 안 된다’고 하더라. 야채와 재료 만드는 타이밍이 굉장히 중요해서 ‘그 맛을 재현할 수 없다’고 하더라. 그 얘기를 들으니 오히려 더 먹고 싶었다”며 “함께한 시간이 정말 재미있었다. 사냥은 위험하지 않느냐. 무슨 일이 벌어질지 모르고 다칠 수도 있는데, 원팀이 됐다. 사냥한 것보다 한 팀이 된 게 제일 기억에 남는다”고 했다.
개그맨 임우일도 “에드워드 리와 추성훈씨는 우리와 다른 문화이지 않느냐. ‘융화될 수 있을까’ 싶었는데, 3일째 됐을 때 하나가 되어가는 느낌을 받았다. 각자 어떤 역할을 해야 되는지 정확하게 알았다. 누군가 명령해서 하는 게 아니라, 스스로 알게 되더라. 그 순간이 좋았다. 경수진씨도 금방 적응했다”고 귀띔했다.
셰프와 사냥꾼은 극한의 자연에서 야생 식재료를 사냥해 요리로 완성하는 예능이다. 추성훈과 에드워드 리, 임우일, 경수진, MC 김대호가 함께 한다.
구장현 PD는 “기획 기간이 1년 걸렸고, 촬영은 보름, 편집은 3개월 이상 갈아 넣고 있다. 철저히 준비한 만큼 만족스러운 콘텐츠라고 자부한다”며 “기존 야생 예능 프로그램은 생존 전반적인 걸 다뤘다면 우리는 심플하다. ‘사냥해서 요리한다’는 콘셉트만 갖고 갔다. 에드워드 리 손을 통해 나오는 다채롭고 화려한 요리를 볼 수 있다. 단순한 한 끼로 치부되지 않고, 파인다이닝 요리처럼 변모되는 모습이 차별점이자 관전 포인트”라고 짚었다.
“야생에서 사냥해 요리한다는 설정 자체가 핵심 콘셉트다. 기후, 법적 조건, 안전 사항에 굉장히 신경썼다. 현지 정부, 전문가들과 사전에 철저히 검증했다”며 “현지 부족민을 찾는 데 집중을했다. 그분들의 식생활과 출연자들이 배우면서 요리하고 먹는 모습을 보여주려고 했다”고 덧붙였다.
