프로미스나인, 앙코르 콘서트 추가 공연 연다…팬 성원에 화답

7일 소속사 어센드는 공식 SNS에 ‘2025-26 프로미스나인 월드 투어 앙코르 나우 투모로우.’ 추가 공연 소식을 전하며 티켓 오픈 일정을 공개했다.
포스터에 따르면 프로미스나인은 오는 30일 오후 7시 30분 서울 성북구의 고려대학교 화정체육관(타이거 돔)에서 추가 공연을 진행한다. 이로써 프로미스나인은 30일 오후 7시 30분, 31일 오후 6시, 2월 1일 오후 4시 총 3일 동안 공연을 펼치며 플로버(팬덤명)들과 만날 예정이다.
추가 공연의 티켓 예매는 멜론 티켓에서 12일 오후 8시 선예매, 13일 오후 8시 일반 예매로 이어진다. 프로미스나인의 31일, 2월 1일 앙코르 콘서트 티켓이 빠르게 매진을 기록했던 상황. 추가로 오픈되는 공연의 티켓 또한 팬들의 높은 관심이 예상된다.
프로미스나인은 지난해 8월부터 10월까지 서울을 거쳐 미국과 도쿄, 타이베이 등을 방문해 11개 도시에서 ‘2025 프로미스나인 월드 투어 나우 투모로우.’를 개최하며 전 세계 팬들과 만났다. 이후 프로미스나인의 무대를 다시 보고 싶다는 팬들의 반응이 쏟아졌다. 프로미스나인은 앙코르 콘서트로 팬들에게 응답하며 새해에도 변함없는 팬 사랑을 보여주고 있다.
프로미스나인은 지난해 소속사 어센드로 이적 후 미니 6집 ‘프롬 아월 투엔티스’, 리메이크 디지털 싱글 ‘하얀 그리움’을 발매하며 활발히 활동을 이어갔다. 특히 ‘프롬 아월 투엔티스’의 타이틀 곡 ‘라이크 유 배터’는 멜론 톱 100차트 상위권에 3주 연속 이름을 올렸고, ‘하얀 그리움’은 멜론 톱 100차트 5위를 기록해 ‘커리어 하이’와 같은 성적을 거뒀다. 여기에 프로미스나인은 ‘라이크 유 배터’, ‘하얀 그리움’으로 KBS2 ‘뮤직뱅크’ 1위를 차지하며 대세 걸 그룹의 위상을 입증했다.
올해에도 프로미스나인은 앙코르 콘서트를 시작으로 다채로운 행보를 펼칠 전망이다. 프로미스나인이 2026년에는 어떤 활약을 이어갈지 이목이 쏠린다.
