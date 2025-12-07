조세호 ‘조폭 연루’ 부인 속 폭로자 A씨 “단순 지인? 호형호제하는 사이”

코미디언 조세호가 조직폭력배 연루 의혹을 부인한 가운데, 폭로자 A 씨가 추가 폭로를 할 것이라고 예고했다.
5일 A 씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “지금 제가 올린 글들이 파장을 가져오며 조세호는 많이 곤란할 것”이라며 조직폭력배 최 모 씨와 인맥이 있는 공직자, 연예인, 인플루언서들을 다 알고 있다고 말했다.
A 씨는 “조세호와 남창희는 물론 연예인도 사람이기에 친구 조폭과 술자리 이해한다”라면서도 “그런데 연예인은 공인이다, 대중에게 모범을 보여야 할 공인이 조직폭력배랑 10년 동안 단순한 지인 사이였다고? 말이 안 된다, 하늘이 알고 땅이 안다”라고 했다.
이어 “최 씨는 깡패들한테도 처세를 잘하는데 아마 연예인 친구한테는 엄청나게 선물을 했을 거다, 조세호의 양심은 알고 있을 것”이라며 “최 씨는 불법 도박 세탁으로 큰돈을 번 사람인데, 10년 동안 알고 지냈으면 뭐 하는 사람인지 절대 모를 수 없다, 그리고 최 씨의 회사 모두 조세호 본인도 아는 회사고 방문한 회사 아닌가”라며 계속해서 의혹을 제기했다.
그러면서 조세호에게 “왜 하필 최 씨와 관계를 맺었는지 이해할 수 없다”라며, 조세호 회사 관계자들에게도 “조세호가 결혼 전 현재 아내에게 최 씨를 그의 집에서 소개시켜 주면서 술자리한 사진 내게 있다, 공개할 생각은 아닌데 자꾸 (조세호와 최 씨가) 그냥 지인이라고 하시면 공개하겠다”라고 추가 폭로 가능성을 열어뒀다.
또한 “그냥 오래전 친구고 친한 사이라고 인정해라”라며 “강남 쪽 깡패들 사이에서 조세호와 최 씨가 호형호제한 거 다 알고 있다”라고 주장했다.
최근 불법 범죄자 제보를 받는 인스타그램 계정에는 “연예인 조세호 씨 반성하세요, 지인이라는 핑계로 고가 선물을 항상 받으면서 조직폭력배 일원이 운영하는 프랜차이즈 홍보해 주고 거창 지역 최대 폭력 조직 실세인 최 씨와 자주 어울려 다니면서 술 마시고 고가 선물 받고 국민 개그맨이 그래도 되는 건가요?”라는 글이 게시됐다. 또한 해당 계정주는 최 씨와 조세호가 유흥주점으로 보이는 장소에서포옹하는 모습을 담은 사진을 남기기도 했다.
이에 소속사 A2Z엔터테인먼트는 지난 5일 공식 입장을 내고 “이번 보도의 제보자로 알려진 A 씨는 자신이 운영하는 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 최 씨와 조세호 씨의 친분을 언급하며 ‘조세호 씨가 최 씨의 행위에 직접 혹은 간접적으로 연루되어 있다’는 의혹을 제기하고 있다”라며 “그러나 이는 A 씨 개인의 추측에 불과하며 사실이 아님을 분명히 밝힌다”라고 전했다. 이어 “이에 더해 A 씨는 ‘조세호 씨가 최 씨로부터 금품이나 고가의 선물을 수수했다’는 의혹을 제기하고 있다”라며 “그러나 이 역시 A 씨 개인의 추측 그 이상도 이하도 아니며, 사실과 무관함을 분명히 밝힌다”라고 강조했다.
또한 “A 씨에 대해 소속 아티스트에 대한 허위사실적시명예훼손 및 업무방해 등 범죄행위에 관하여 형사, 민사상 법적 대응을 적극 검토 중”이라며 “아울러, 당사 소속 아티스트의 활동이 거짓주장의 무분별한 확산으로 인해 위축되지 않도록 근거 없는 비방, 악의적 게시물 작성, 허위사실과 루머에 대한 무분별한 유포 행위에 대해 무관용의 원칙에 의거하여 엄중히 법적으로 대응할 예정”이라고 밝혔다.
