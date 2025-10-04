이효리, ‘저스트 메이크업’ 진행 합격점…재치와 여유 동시에

이효리는 지난 3일 1~3회가 공개된 쿠팡플레이 예능 ‘저스트 메이크업’의 MC로서 뷰티와 패션을 아우르는 아이콘다운 존재감을 입증했다.
이날 이효리는 등장과 함께 60인 참가자들의 열렬한 환호를 받았다. “누구나가 한 번은 꼭 작업하고 싶은 톱스타”, “메이크업을 하는 사람들의 꿈” 등 시대의 흐름을 이끄는 아이콘인 이효리를 향한 극찬이 이어졌다.
이효리는 데뷔 16년 만에 서바이벌 프로그램 MC를 맡게 된 가운데, 미묘한 긴장감을 유지하면서도 참가자들이 각자의 메이크업 역량을 쏟아낼 수 있도록 섬세한 배려를 아끼지 않았다.
“지금까지는 제가 조명을 받았다면, 뒤에서 애써 주시는 분들이 더 조명받았으면 한다”라고 제작발표회에서 전한 이야기처럼, 이효리는 참가자 한 명 한 명의 메이크업이 더욱 돋보일 수 있도록 했다.
미션 고지에서 이효리의 MC 능력은 더욱 빛났다. 이효리는 첫 번째 미션을 앞둔 참가자들이 긴장하는 모습을 보이자, “행운을 빌어요”라며 여유롭게 분위기를 전환시켰다. 이효리는 또한 두 번째 미션을 설명하던 중 한 참가자가 “10분 만에 메이크업 하는 것 아닌가?”라는 추측을 내놓자, “‘저스트 텐 미닛 메이크업’으로 그것도 한 번 넣어보겠다”라고 센스 있게 응수해 웃음을 자아냈다.
한편, 이효리가 MC로 활약하는 쿠팡플레이 예능 ‘저스트 메이크업’은 대한민국을 넘어 세계적으로 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 자신만의 색깔로 치열하게 맞붙는 초대형 메이크업 서바이벌로 매주 금요일 오후 8시 공개된다.
