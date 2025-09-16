서장훈 “장수 예능 많이 진행…‘이웃집 백만장자’ 300회 가길”

16일 오전 10시 서울 중구 프레스센터에서 EBS 교양예능 프로그램 ‘서장훈의 이웃집 백만장자’의 제작발표회가 열렸다.
MC 서장훈은 “정규편성이 되어서 너무 기뻤다, 김민지 PD님을 비롯해 제작진에게 감사하다”라고 말문을 열었다.
이어 “정규편성이 됐는데, 제가 하는 프로그램 중에 오래가는 프로그램이 많다. ‘이웃집 백만장자’도 300회 정도 갔으면 좋겠다”라며 “정규 편성이 됐다고 제가 달라진 것은 없다, 늘 해왔던 대로 진심으로 출연자분들의 삶이 더 빛날 수 있도록 노력하겠다”라고 덧붙였다.
서장훈은 자신의 이름을 건 제목에 대해 “요즘 이름을 건 프로그램이 거의 없는데 제 이름을 걸어서 프로그램을 만들어주셔서 감사하다”라며 “개인적으로 다양한 분야에 관심이 있고 일을 안 하고 있을 때는 뭔가 찾아보고 새롭게 알아보는 습관이 있다, 백만장자 출연자분들의 여러 가지 히스토리를 찾아보고 배우려고 한다, 그런 것이 (진행에) 도움이 되지 않을까 싶다”라고 했다.
‘서장훈의 이웃집 백만장자’는 지난 4월 파일럿 방송에서 ‘이 시대의 진짜 부자는 누구인가?’라는 근본적인 질문을 던지며 큰 화제를 모았다. 백만장자들의 화려한 자산 뒤에 숨은 빛나는 가치관과 철학, 그리고 책임과 나눔의 실천까지 담아내며 ‘진정한 부(富)’의 의미를 조명했다.
정규 편성을 확정한 ‘이웃집 백만장자’에는 기존 진행자 서장훈과 함께 방송인 장예원이 새롭게 합류했다. 17일 밤 9시 55분 첫 방송.
