미스터한 “이혼 가정, 연애도 못 해”…23기 옥순 눈물

11일 오후 방송된 ENA, SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다(나솔사계)’에서는 미스터 한이 호감이 있는 23기 옥순과 진솔한 대화를 나눴다.
23기 옥순이 “난 사랑을 확인하는 순간 바로 결혼할 수 있거든”이라고 하자, 미스터 한이 조심스럽게 우려를 표했다. “나도 그게 전제이지만, 부수적인 게 걸림돌이 되면 안 된다”라면서 “난 20대 후반부터 연애를 거의 못 했어. 금전적 문제가 있어서”라고 솔직히 고백했다.
아울러 “예를 들면 서로 좋아하는 취미가 있잖아. 나도 골프를 치지만, 부부가 둘 다 골프 치면 (경제적으로) 쉽지 않아”라고 덧붙였다. 또 23기 옥순을 향해 인생의 풍파를 모르는 느낌이라며 “사실 걱정되는 게 이런 거다. 인생의 파도가 쳤을 때 같이 헤쳐 나가야 하는데, 네가 이런 파도를 견딜 수 있을까? 감당할 수 있을까?”라고 솔직하게 말했다.
미스터 한이 “난 어렸을 때부터 힘들게 살았어. 인생 자체가 힘들었고, 부모나 형의 도움을 전혀 안 받고, 혼자 두들겨 맞으면서 여기까지 와서 생각보다 독해”라며 “혼자서는 다 이겨낼 수 있어. 그런데 23기 옥순이라는 여자를 내 배에 같이 태워서 나간다? 그래서 결혼이 어려운 거야”라고 속내를 고백했다. 이를 듣던 23기 옥순이 “아, 눈물 나”라며 눈시울을 붉혔다. 미스터 한이 “나도 그래”라면서 울컥했다.
특히 미스터 한이 인터뷰를 통해 “사실 저는 이혼 가정이었다. 금전적으로 힘든 것도 많았고, 살아 보니까 가정을 지키는 게 결국 돈이더라. 돈이 어느 정도 있어야 가정을 지키는 거라서 결혼에 대한 생각이 더 신중했다”라고 밝혔다.
