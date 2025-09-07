‘귀멸의 칼날’, 21만↑ 동원하며 16일째 1위…누적 377만

애니메이션 영화 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’(감독 소토자키 하루오)이 16일째 정상의 자리를 지키고 있다.
7일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면, ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 6일 하루 동안 21만 8986명의 관객을 동원하며 박스오피스 정상을 차지했다. 누적 관객 수는 377만 7860명이다.
시리즈 신작인 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 혈귀의 본거지 무한성에서 펼쳐지는 귀살대와 최정예 혈귀들의 최종 결전 제1장을 그린다. 원작인 만화 ‘귀멸의 칼날’의 최종 결전 3부작 중 제1장을 담아낸 이 영화는 2024년 방영된 TV 시리즈 ‘귀멸의 칼날: 합동 강화 훈련편’ 이후의 이야기를 다룬다.
다만 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 개봉을 앞두고 ‘우익 논란’에 휩싸였다. 원작 속 주인공이 전범기 디자인의 귀걸이를 착용한 점, 작품 속 조직인 ‘귀살대’가 일제 학도병을 떠올리게 한다는 점 때문에 일본의 군국주의를 미화한다는 비판을 받았다. 하지만 개봉 첫날부터 박스오피스 정상에 등극했고 16일째 자리를 지키며 탄탄한 팬덤을 바탕으로 흥행 중이다.
이날 ‘컨저링: 마지막 의식’은 7만 2216명이 관람해 2위에 올랐으며, 누적 관객 수는 17만 8856명이다. ‘살인자 리포트’는 6만 628명을 극장으로 불러 모으며 3위를 기록했다. 누적 관객 수는 9만 9499명이다.
