디캐프리오·폴 토머스 앤더슨 ‘원 배틀 애프터 어나더’, 10월 개봉

할리우드 대표 배우 리어나도 디캐프리오(레오나르도 디카프리오)와 폴 토머스 앤더슨 감독의 만남으로 화제를 모으는 ‘원 배틀 애프터 어나더’(감독 폴 토머스 앤더슨)가 10월 개봉을 확정했다.
배급사 워너브러더스 코리아㈜는 21일 이같이 밝히며 ‘원 배틀 애프터 어나더’의 티저 포스터를 공개했다. ‘원 배틀 애프터 어나더’는 과거를 뒤로 하고 망가진 삶을 살던 밥 퍼거슨(리어나도 디캐프리오)이 자기 딸을 납치한 16년 전의 숙적 스티븐 J. 록조(숀 펜)를 쫓는 과정을 담은 추격 블록버스터다.
‘원 배틀 애프터 어나더’는 전 세계 셀럽 및 필름 메이커들의 사랑을 한 몸에 받는 폴 토머스 앤더슨 감독이 연출한 블록버스터 영화로 일찌감치 주목받았다. 특히, 할리우드 대표 배우 리어나도 디캐프리오와의 만남으로 화제를 모으며 기대감을 높이고 있다. ‘원스 어폰 어 타임… 인 할리우드’ ‘레버넌트: 죽음에서 돌아온 자’ 등의 작품에서 명감독들과 작업하며 탄탄한 필모그래피를 쌓아가고 있는 리어나도 디캐프리오는 사라진 딸을 찾기 위해 남겨진 복수를 시작하는 밥 퍼거슨 역을 맡아 지금까지 본 적 없는 새로운 모습을 선보일 예정이다.
더불어 할리우드 주요 영화제를 비롯해 세계 3대 영화제 수상 경력의 명배우 숀 펜이 밥 퍼거슨의 딸을 납치한 오랜 숙적 스티븐 J. 록조를 연기하여 리어나도 디캐프리오와의 팽팽한 연기 대결을 예고한다. 또한 ‘시카리오: 암살자의 도시’ ‘어벤져스: 인피니티 워’ 등으로 국내 관객들에게 눈도장을 찍었던 베니시오 델 토로가 밥 퍼거슨의 동료 세르지오 역으로 분하여 눈길을 끈다.
10월, 국내 개봉 소식과 함께 공개된 티저 포스터는 단 하나의 목표, 납치된 딸을 구하기 위해 다시 전투에 뛰어든 밥 퍼거슨(리어나도 디캐프리오)의 모습이 시선을 사로잡는다. 거칠고 위압적인 모습으로 총구를 겨누며 한 곳을 응시하고 있는 리어나도 디캐프리오는 압도적인 존재감을 선보이며 작품에 대한 기대를 끌어올린다.
딸을 찾기 위한 밥 퍼거슨의 거침없는 추격을 예고하는 가운데, 티저 포스터를 빼곡하게 채운 할리우드 최고 배우진 리어나도 디캐프리오, 숀 펜, 베니시오 델 토로, 레지나 홀, 테야나 테일러, 체이스 인피니티의 이름이 기대감을 더한다.
