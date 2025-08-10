故 이민 보낸 애즈원 크리스탈 “인생 절반을 나눈 반쪽인데”

크리스탈은 10일 인스타그램에 “요 며칠은 제 인생에서 가장 버거운 시간이었어요, 노래할 때 늘 곁에 있었던 나의 파트너, 가장 친한 친구, 나의 반쪽… 민이를 떠나보내고 나니까… 마음 한쪽이 뚝 떨어져 나간 느낌이에요, 그 빈자리는 평생 채워지지 않겠죠”라면서 멤버 민의 빈자리를 그리워했다.
그러면서 “인생의 절반 이상을 붙어 살면서 숨 쉬고 먹고 웃고 울고 같은 삶을 나눈 진짜 나의 반쪽”이라며 “민이는 사랑 그 자체였어요, 무엇보다 늘 주변 사람들을 먼저 챙기고, 가진 사랑을 아낌없이 나누는 사람이었어요, 제가 살아오면서 만난 사람 중 가장 따뜻한 영혼이었어요, 최근 며칠 동안 지난 26년간 우리 삶을 함께해준 소중한 사람들과 민이를 기억하며 시간을 보냈어요, 아픈 추억 속에서도 따뜻한 순간들이 떠올랐고, 다시 만나게 된 분들 덕분에 잠시나마 웃을 수 있었어요. 하지만 이 여정을 이런 이유로 걷게 될 줄은 정말 몰랐어요”라고 했다.
크리스탈은 “진심으로 감사드립니다, 여러분의 사랑, 기억, 따뜻한 말 한마디 하나하나가 큰 위로가 되었어요, 여러분 덕분에 저희는 그동안 우리가 가장 사랑하는 일을 할 수 있었고, 함께 무대 위에서 하나가 될 수 있었어요”라며 “어제, 민이를 잘 보내줬어요, 이제 그녀는 더 좋은 곳에서 자유롭게 날아다니고 있을 거예요, 늘 가만히 있질 못하던 민이니까, 지금도 어딘가에서 바쁘게 웃고 있겠죠”라고 했다.
또 소속사 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 동료들에게 고마운 마음을 전한 뒤 마지막으로 “매일, 매 순간 널 그리워할 거야, 나의 반쪽, 나의 친구, 나의 가족, 나의 또 다른 나, Forever As One”이라고 했다.
한편 이민은 지난 5일 밤 자택에서 46세를 일기로 사망했다. 소속사 브랜뉴뮤직에 따르면 이민의 남편이 5일 밤 퇴근 후 목격하고 신고했다. 소속사는 “갑작스러운 비보에 유가족과 브랜뉴뮤직 모든 임직원이 큰 충격과 슬픔에 잠겨 있다”고 했다.
이민은 지난 1999년 애즈원 1집 앨범 ‘데이 바이 데이’(Day By Day)로 데뷔한 후 특유의 음색으로 큰 사랑을 받았다. 특히 2001년 발표한 2집 앨범 ‘천만에요’와 후속곡 ‘원하고 원망하죠’ 등이 히트에 성공했고, 2003년에는 ‘미스터 에이-조’를 발표하며 인기를 이어갔다.
애즈원은 꾸준한 활동을 이어오다 지난 2017년 활동을 중단했다가 지난 2019년 ‘애써’를 발매하며 활동을 재개했다. 올해 2월 ‘스틸 마이 베이비’, 6월 ‘축하해 생일’ 등 신곡을 발표해 왔다.
특히 이민은 지난 5월 방송된 KBS 2TV 음악 예능 프로그램 ‘더 시즌즈-박보검의 칸타빌레’에 문세윤과 한해의 신곡 무대 피처링 아티스트로 깜짝 등장한 바 있다. 이에 앞서 2020년, 2021년 MBC ‘복면가왕’ 등에도 출연했다.
