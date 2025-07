투어스

지난 2일 오리콘이 발표한 최신 차트(2025년 7월 1일 자)에 따르면, 투어스(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)의 일본 첫 번째 싱글 ‘나이스 투 씨 유 어게인’(nice to see you again)이 발매 첫날 11만 9617장 팔려 ‘데일리 싱글 랭킹’ 1위로 직행했다.투어스는 지난 2일 일본 도쿄에서 데뷔 쇼케이스를 열고 본격 활동에 나섰다. 이들은 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘나이스 투 씨 유 어게인’을 비롯해 ‘블룸’(BLOOM), 국내 데뷔곡 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’의 일본어 버전 등 데뷔 싱글에 수록된 전곡의 무대를 선보였다.투어스는 “일본 데뷔는 우리에게 새로운 시작점”이라며 “이 시작의 순간을 여러분과 함께 하게 되어 너무 기쁘다, 투어스의 매력을 많은 분들께 전달하고 싶고, 42(팬덤명)들과 소중한 추억도 많이 만들어가고 싶다”라고 일본어로 소감을 전했다.(서울=뉴스1)