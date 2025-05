로제, K팝 여성 솔로가수 ‘핫100’ 최장차트인 기록 계속

ⓒ뉴시스

20일(현지시간) 빌보드에 따르면, 로제·마스 ‘아파트’는 24일 자 싱글차트 ‘핫100’에서 22위를 차지했다.지난 주 20위보다 두 계단 떨어졌으나 해당 차트엔 총 30주 연속 진입했다.‘아파트’는 앞서 ‘핫100’에서 K팝 여성 가수 최고 순위인 3위를 2주 연속 기록하기도 했다.지난해 10월 발매 이후 7개월이 지난 지금까지도 ‘핫100’ 상위권에서 장기집권하고 있는 만큼, 남성 가수 포함 ‘핫100’에서 K팝 최장 차트인 기록을 쓸 지도 모른다는 예상도 조심스럽게 나온다.

현재 글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 지민이 솔로 2집 ‘뮤즈’ 타이틀곡 ‘후(WHO)’가 ‘핫100’에서 33주 기록(비연속)으로 K팝 최장 차트인 노래다. 방탄소년단 대표곡 ‘다이너마이트(Dynamite)’가 32주로 2위, 가수 싸이의 ‘강남스타일’이 31주로 3위다. 로제 ‘아파트’ 30주가 4위에 해당하는 기록이다.이와 함께 영화 ‘F1® 더 무비(F1® THE MOVIE)’ OST로 발매된 로제의 신곡 ‘메시(Messy)’가 ‘빌보드 버블링 언더 핫100(Billboard Bubbling Under Hot 100)’ 9위로 진입했다.‘버블링 언더 핫 100’은 ‘핫 100’에 아쉽게 진입하지 못한 25개 곡의 순위를 매기는 차트다.블랙핑크 다른 멤버 겸 솔로가수 리사가 미국 팝 밴드 ‘마룬 5(Maroon 5)’와 협업한 신곡 ‘프라이스리스(Priceless)’는 이번 주 ‘핫100’에 76위로 들어왔다.그룹 ‘피원하모니(P1Harmony)’의 미니 8집 ‘더!(DUH!)’는 이번 주 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에 23위로 데뷔했다.피원하모니가 해당 차트에 진입한 건 이번이 네 번째다. 앞서 미니 6집 하모니: 올 인‘(2023)으로 ’빌보드 200‘에 51위로 처음 진입한 이 팀은 정규 1집 ’때깔(Killin‘ It)’(2024)로 39위, 미니 7집 ‘새드 송’(2024)으로 자체 최고 순위인 16위를 찍었다.영국 얼터너티브 메탈 밴드 ‘슬립 토큰(Sleep Token)의 새 앨범 ’이븐 인 아카디아(Even In Arcadia)‘가 이번 주 ’빌보드 200‘ 1위다.미국 싱어송라이터 알렉스 워렌(Alex Warren)의 ’오디너리(Ordinary)‘가 이번 주에도 ’글로벌 200‘ 1위에 올랐다.[서울=뉴시스]