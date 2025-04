팝스타 라우브, 한국 또 온다…5월 대구서 내한 공연 개최

라우브 내한 공연 포스터

18일 공연 기획사 라이브네이션코리아에 따르면 라우브 내한공연은 오는 5월 25일 오후 6시 대구 엑스코 컨벤션홀에서 열린다. 공연 티켓은 오는 24일 낮 12시 인터파크 티켓에서 단독 판매된다.라우브의 이번 내한 공연은 ‘아이 러브 유, 민 잇’(I Love You, Mean It) 타이틀로 진행되는 아시아 투어의 일환으로 라우브는 처음으로 대구에서 특별한 라이브 무대를 선사할 예정이다.2018년에는 국내 음원 차트 상위권에 오른 ‘파리스 인 더 레인’(Paris in the Rain) 등 기존 발표곡들을 모은 컴필레이션 앨범 ‘아이 멧 유 웬 아이 워즈 18’(I met you when I was 18)을 선보였다.특히 영화 ‘엘리멘탈’ OST로 선보인 ‘스틸 더 쇼’(Steal The Show)는 멜론 해외 종합 차트를 비롯해 여러 음원 차트에서 1위를 차지할 만큼 국내에서 엄청난 인기를 얻었다. 또한 2023년 KSPO 돔에서 열린 첫 단독 내한공연은 전석 매진을 기록했다.

