블랙핑크 제니. OA엔터테인먼트(ODDATELIER) 제공

제니는 지난 7일 자신이 프로듀싱을 직접 맡은 첫 솔로 정규 앨범 ‘루비’(Ruby)를 발매했다. 이번 ‘루비’에는 다채로운 음악 색깔을 담은 15곡이 담겼다. 제니가 2018년 솔로 싱글 ‘솔로’(SOLO)로 데뷔하고, 2023년 싱글 ‘유 앤 미’(You & Me) 등 싱글 곡만 발매해온 점을 감안하면 놀라운 곡 수다.이번 앨범에는 ‘인트로 : 제인 위드 FKJ(Intro : JANE with FKJ)’를 시작으로, ‘라이크 제니’, ‘스타트 어 워(start a war)’, ‘핸들바 (Handlebars) (feat. 두아 리파)’, ‘위드 더 아이이(웨이 업) (with the IE (way up))’, ‘엑스트라L (ExtraL) (feat. 도이치)’, ‘만트라’(Mantra), ‘러브 행오버 (Love Hangover) (feat. 도미닉 파이크)’, ‘젠(ZEN)’, ‘댐 라이트 (Damn Right) (feat. 차일디시 감비노, 칼리 우치스)’, ‘F.T.S.(에프.티.에스.)’, ‘필터(Filter)’, ‘서울 시티(Seoul City)’, ‘스타라이트(Starlight)’, ‘트윈(twin)’까지 담긴 가운데, 화려한 피처링까지 합세해 알찬 트랙리스트를 자랑하며 리스너를 사로잡는 데 성공했다.특히 각 곡의 분위기를 성공적으로 영상화해 눈길을 사로잡는다. ‘라이크 제니’는 초대형 군무를 담아 퍼포먼스 비디오처럼 꾸몄다면, ‘핸들바’와 ‘엑스트라L’은 각각 팝스타 두아 리파, 래퍼 도이치와 함께 호흡을 펼쳤다. 또 ‘젠’ 뮤직비디오는 가사의 깊은 의미를 녹여 화려하고 웅장한 분위기를 담아내 호평을 얻기도 했다.이에 제니는 ‘루비’로 새 역사를 쓰고 있다. ‘루비’는 미국 애플 뮤직 ‘톱 앨범’ 차트에서 9위를 찍었다. 이는 K팝 솔로 아티스트 중 최초이자 최고 순위이다. 또한 유럽 애플 뮤직 ‘톱 앨범’ 차트에서는 2위에 오르며 K팝 여성 솔로 아티스트 중 최고 순위를 기록했다.

이는 제니의 확고한 의지가 담긴 것이다. 그는 최근 유튜브 채널 ‘요정재형’에서 “이번에 회사를 차리고 혼자 하겠다고 결심했을 때, 제가 이루고 싶은 거나 꿈에 관련된 건 끝까지 해보자고 생각했다”며 “해보지도 않고 투정하고 불만만 가지는 건 별로라 투자를 많이 했다”고 밝혔다.