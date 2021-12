세븐틴, 美 ‘MTV PUSH’서 ‘크러쉬’ 퍼포먼스 공개…K팝 최초

MTV 제공 © 뉴스1

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 미국 ‘MTV PUSH’에서 K팝 퍼포먼스 대표 주자다운 면모를 뽐냈다.24일(현지 시간) 미국 유명 음악 전문 방송인 MTV 측은 공식 SNS를 통해 세븐틴의 미니 9집 ‘아타카’(Attacca) 수록곡 ‘크러쉬’(Crush) 퍼포먼스 영상을 공개했다.공개된 영상 속 세븐틴은 완벽한 비주얼과 함께 강렬한 눈빛과 제스처로 시청자들을 단숨에 매료시켰다. 다 인원 그룹답게 따로 또 같이 펼치는 퍼포먼스는 화려했고, 폭발적인 에너지로 좌중을 사로잡았다.‘크러쉬’는 타격감 있는 비트와 팝 스타일의 멜로디가 인상적인 힙합 알앤비 기반의 곡으로 ‘너에게 빠져 더욱 짙어진 나의 사랑의 감정’을 표현했다. 너에게 헤어나올 수 없는 모습을 절제된 섹시함이 깃든 보컬과 함께 위트 있는 가사로 표현해 매혹적인 분위기를 자아낸다.‘MTV PUSH’ 캠페인은 매달 한 아티스트를 선정하여 한 달간 MTV 방송 및 디지털 채널에 인터뷰, 퍼포먼스, 뮤직비디오, 디지털 콘텐츠 등으로 글로벌 아티스트를 집중 조명하는 캠페인으로, 12월의 아티스트로 세븐틴이 K팝 아티스트 최초 선정됐다.세븐틴은 미니 9집 ‘아타카’로 5연속 밀리언셀러를 달성, 올해 2연속 초동 밀리언셀러를 기록한 유일한 아티스트로 이름을 올렸고 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 2주 연속 차트인에 성공해 자체 최고 기록을 세웠다. 타이틀곡 ‘록 위드 유’(Rock with you)는 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 ‘2021 베스트 K팝 노래’에 등극했다.더해 세븐틴은 미국 유력 음악 매체 컨시퀀스 오브 사운드(Consequence of Sound)가 선정한 ‘2021년을 점령한 K팝 아티스트 10’에 이름을 올렸고, 미니 8집 타이틀곡 ‘레디 투 러브’(Ready to love)는 빌보드 선정 ‘2021년 베스트 K팝 노래’에 등극하는 등 뜨거운 글로벌 인기를 이어가고 있다.(서울=뉴스1)