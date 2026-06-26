홈플러스 피해자 비대위, MBK 측에 자본출연 촉구

홈플러스 물품구매전단채 피해자 비상대책위원회(홈플러스 피해자 비대위)가 법원의 회생계획 인가를 앞두고 홈플러스 회생을 위해 대주주인 MBK파트너스가 책임 자본출연 계획을 즉각 발표해야 한다고 촉구했다. 특히 홈플러스 정상화를 위해 김병주 MBK파트너스 회장의 사재 출연을 재차 요구했다.
홈플러스 피해자 비대위는 26일 서울 종로구 MBK파트너스 본사 앞에서 ‘MBK 김병주 회장 사재출연 및 책임 자본출연 촉구 기자회견’을 열었다.
비대위 측은 기자회견에서 “홈플러스 사태는 2015년 MBK가 홈플러스를 인수한 이후 누적된 금융구조로 인해 발생한 위기”라며 “MBK 인수 이후 홈플러스는 유통기업 본연의 경쟁력을 회복하는 방향이 아니라 점포 담보화, 부동산 유동화, 매각 후 재임차, 리파이낸싱, RCPS 상환 구조 속에서 금융수익을 짜내는 기초자산처럼 취급돼 왔다”고 지적했다.
또한 홈플러스가 회생절차에 들어가면서 노동자를 비롯해 협력업체와 입점업체, 지역상권 등이 고통을 떠안은 상황이라고 주장했다. 구체적으로 3개월 단기상품에 노후자금과 전세금, 치료비, 생계자금을 맡긴 유동화전단채 피해자들은 4019억 원 규모 피해를 입게 됐다고 설명했다.
비대위는 홈플러스가 메리츠금융그룹에 2000억 원 규모 긴급운영자금(DIP)을 요구하고 있고 MBK는 이 가운데 1000억 원 보증을 내세우고 있다고 주장했다. 비대위 측은 “그러나 보증은 출자가 아니다”라며 “보증은 홈플러스 안으로 실제 들어오는 책임자본이 아니라 실패 이후에야 작동하는 조건부 약속일 뿐”이라고 강조했다. 이어 “홈플러스가 정말 2000억 원이 필요하다면 김병주 회장과 MBK가 먼저 책임 있는 자본을 내놓아야 한다”며 “자신들이 만들어 놓은 위기 상황에 1000억 원만 보증하고 나머지는 채권자와 시장에 떠넘기는 방식은 책임 있는 회생이 아니다”고 덧붙였다.
비대위는 익스프레스 매각대금과 각종 현금 유입분이 운영비로 쓰일 경우 후순위 채권자의 회수 가능성이 줄어들 수 있다고도 지적했다. 보증은 절반만 하면서 대출은 두 배로 요구하고 익스프레스 매각대금과 각종 현금 유입은 운영비로 투입하는 구조는 후순위 채권자의 마지막 회수 가능성까지 막는다고 설명했다.
비대위 “홈플러스 위기 MBK 때문… 법원·채권자에 책임 떠넘기지 말아야”
비대위 측은 “MBK는 홈플러스를 인수해 수년간 자산을 유동화하고 금융구조를 짜 왔는데 이제 와서 회생의 책임을 메리츠와 법원, 채권자, 사회가 나눠지라고 요구하는 셈”이라며 “이는 책임 있는 대주주의 태도가 아니다”고 비판했다. 그러면서 김병주 회장과 MBK가 긴급운영자금 필요성에 상응하는 실질적 자본 투입을 먼저 이행해야 한다고 강조했다. 이와 함께 익스프레스 매각대금, 영등포점 합의금, DIP 자금, 폐점비용, 운영비, 회생채권자 변제 재원 등의 공개를 촉구하기도 했다. 회생계획안에는 유동화전단채 피해자에 대한 별도 구제 방안도 반드시 포함돼야 한다고 주장했다. 또한 국회에는 지난해 약속했던 홈플러스 청문회의 즉각 개최를 요구했다.
홈플러스 회생을 둘러싼 MBK 책임론은 메리츠금융과 일부 정치권에서도 제기되고 있다. 박홍배 더불어민주당 의원은 지난 23일 한 방송에서 “MBK 김병주 회장에 대한 수사가 신속하게 진행되지 않는 측면이 있다”면서 “검찰은 신속하게 김병주 회장의 여러 혐의에 대해서 수사를 진행해야 한다”고 말했다. 메리츠금융그룹도 지난 24일 입장문을 통해 “홈플러스 회생의 책임은 정부도, 메리츠도 아닌 MBK와 김병주 회장에게 있다”며 “더 이상 사모펀드라는 제도적 허점 뒤에 숨어 채권자에게 책임을 떠넘기는 행태를 중단해야 한다”고 지적했다.
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