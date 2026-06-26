“수수료 0%·1초 정산”…라인넥스트, 스테이블코인 결제 ‘유니파이 페이’ 출시

라인 넥스트가 스테이블코인 기반 글로벌 결제 인프라 ‘유니파이 페이(Unifi Pay)’를 올해 3분기 글로벌 출시한다. 이에 앞서 글로벌 개발사를 대상으로 사전 가입도 시작했다. 최근 AI 에이전트와 크리에이터 경제 확산으로 국경을 넘는 소액 결제 수요가 늘면서 스테이블코인이 기존 카드·송금망을 대체할 수 있을지 업계 관심도 커지고 있다.
26일 라인넥스트는 스테이블코인 지갑 서비스 유니파이(Unifi)를 기반으로 한 결제 인프라 유니파이 페이‘의 글로벌 개발사 사전 가입을 시작한다고 밝혔다.
올해 3분기 글로벌 출시 예정인 유니파이 페이는 달러 스테이블코인 ’USDT‘, 엔화 스테이블코인 ’JPYC‘, 루피아 스테이블코인 ’IDRP‘를 지원한다. 특히 일본과 인도네시아 이용자는 비대면 본인 인증(e-KYC)을 완료하면 은행 계좌를 통해 JPYC와 IDRP를 충전할 수 있다.
유니파이 페이는 지갑을 통해 사용자와 공급자를 직접 연결하는 구조를 갖췄다. 라인 넥스트는 이를 통해 기존 글로벌 결제 시스템의 높은 수수료와 느린 정산 문제를 해결하겠다는 구상이다. 회사 관계자는 “현금 결제 시스템 대비 중개업자가 최소화돼 수수료를 줄이고 정산 속도를 높일 수 있다”고 설명했다.
라인 넥스트는 글로벌 개발자와 AI 빌더, 크리에이터뿐 아니라 국경 간 결제가 필요한 다양한 이용자를 주요 대상으로 보고 있다. 누구나 한 번의 명령어만으로 평균 10분 안에 글로벌 결제 페이지를 구축할 수 있도록 소프트웨어 개발 키트(SDK)도 제공한다.
현재 지원되는 스테이블코인은 USDT, JPYC, IDRP 등이다. 라인 넥스트는 향후 각 국가 규제가 허용하는 범위 내에서 현지 스테이블코인을 추가 도입할 계획이라고 밝혔다.
실제 유니파이 페이는 자체 결제 수수료를 부과하지 않으며 평균 1초 수준의 정산 속도를 제공한다. 또 연계된 암호화폐 거래소와 핀테크 기업 센트비(SentBe)의 솔루션을 통해 정산금을 은행 계좌로 바로 송금할 수 있다.
라인 넥스트는 글로벌 개발자와 AI 빌더, 크리에이터 등 국경 간 결제가 필요한 이용자를 주요 대상으로 보고 있다. 누구나 한 번의 명령어만으로 평균 10분 안에 글로벌 결제 페이지를 구축할 수 있도록 소프트웨어 개발 키트(SDK)도 제공한다.
회사 측은 “스테이블코인 결제가 활성화되면 기존 현금 결제 시스템 대비 중개업자가 최소화돼 수수료가 낮아질 것으로 기대한다”며 “향후 각 국가의 규제가 허용하는 범위 내에서 현지 스테이블코인도 추가 도입할 계획”이라고 밝혔다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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