“국군 장병 감사합니다”… 유통가, 호국보훈의 달 맞아 지원 릴레이

6월 호국보훈의 달을 맞아 유통업계가 군 장병 지원에 나섰다.
코리아세븐이 운영하는 편의점 세븐일레븐은 해군교육사령부 예하 해군모병센터를 방문하고 후원 물품 전달식을 가졌다고 26일 밝혔다.
후원 물품은 총 2000만원 상당의 과자, 음료 등 식료품으로 구성됐으며, 최근 저출산∙인구 감소 등의 사회적 이슈로 어려움을 겪는 해군 모병 및 홍보 활성화 활동에 사용될 예정이다. 이와 함께 세븐일레븐은 전국 점포 1만1000여곳의 POS 객면 화면에 ‘해군 부사관 모집’ 공고를 송출해 홍보 활동도 지원한다.
동아오츠카는 육군 제9보병사단(백마부대) 화생방대대 장병들에게 포카리스웨트와 식물성 카페인 음료 엑스코카스 2000여 개를 지원했다. 혹서기 기간 안전하고 건강하게 훈련에 임할 수 있도록 지원을 마련했다고 회사 측은 밝혔다.
롯데웰푸드도 ‘1사 1병영’ 결연 부대인 육군 제17보병사단을 방문해 2억 원 상당의 위문품 총 2585박스를 전달했다. 롯데웰푸드와 제17보병사단은 지난 2018년 1사 1병영 협약을 체결해 올해로 9년째 인연을 이어오고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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