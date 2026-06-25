땀 흘린 자만 마셔라… 일동후디스 하이뮨이 인천에 차린 ‘스파르타 체육관’

악력 재고 지구력 측정해야 보충제 증정… 체험형 피트니스 스튜디오 성료
일동후디스의 단백질 브랜드 하이뮨이 이달 20일부터 이틀간 인천 상상플랫폼에서 열린 웰니스 축제인 웰니버스 아시아 2026에 참가해 독자적인 체험 공간을 운영했다고 25일 밝혔다. 이번 행사는 능동적인 신체 활동과 영양 보충을 결합한 형태로 기획됐다.
운동 직후 신제품 아미노산 음료 시음 연계로 자연스러운 성분 인지 유도
인증샷 남기면 경품 추가… 웰니스 페스티벌 참가자들의 오감 만족 호평
출시 5년 만에 누적 매출 6000억 돌파 기반으로 라이프스타일 라인업 확장
전시장은 실제 운동 공간을 연상시키는 체육관 형태로 연출됐다. 방문객이 직접 본인의 체력 상태를 점검할 수 있는 체험 구역을 중심으로 구성된 점이 특징이다.
관람객들은 악력이나 지구력, 균형감각, 유연성 등을 측정하는 과제를 수행했다. 단계를 완료한 참가자에게는 브랜드 대표 보충제와 고농축 아미노산 제품 등으로 구성된 기념품 세트를 배포해 자발적인 참여를 이끌어냈다.
시음 코너에서는 수분과 활력 보충을 목적으로 출시된 신제품 하이뮨 아미노포텐 워터플러스의 맛보기 행사가 진행됐다. 과제를 마친 참가자들이 갈증을 해소하며 자연스럽게 제품 성분을 인지하도록 동선을 짰다. 아울러 전체 제품군을 한눈에 조망하는 전시 공간과 사회관계망서비스 인증 이벤트를 연계해 즐길 거리를 더했다.
일동후디스 측은 대중적 건강 관심도가 높은 핵심 소비층과 현장에서 직접 호흡하며 브랜드 가치를 공유하는 계기를 마련했다고 평가했다. 향후 다양한 일상 유형에 맞춘 기능성 제품군을 지속적으로 시장에 선보일 방침이다.
한편 하이뮨은 지난해 가을 출시 5년여 만에 누적 매출 6000억 원을 넘어서며 관련 시장에서 선두 자리를 유지하고 있다. 최근에는 고함량 아미노산 라인업을 강화하며 일상적 에너지 충전 부문으로 영역을 넓히고 있다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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