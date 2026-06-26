7호선 상동역 바로 앞 브랜드 대단지

상동역 롯데캐슬
롯데건설이 경기도 부천시 원미구 상동 일원(옛 홈플러스 상동점 부지)에 총 1859가구 규모의 ‘상동역 롯데캐슬’을 7월 분양할 예정이다. 지하철 7호선 상동역을 도보로 이용할 수 있는 초역세권 입지에 조성되는 대단지 브랜드 아파트다. 단지는 지하 8층∼지상 49층, 7개 동, 전용면적 84∼192㎡, 총 1859가구 규모로 지어진다.
상동역 롯데캐슬의 최대 강점은 교통 여건이다. 지하철 7호선 상동역 1번 출구 바로 앞에 위치해 출퇴근 수요가 많은 강남권 업무지구로 환승 없이 이동할 수 있다. 차량 이용 시에는 중동 나들목을 통해 수도권제1순환고속도로와 경인고속도로 접근이 수월하다.
생활 인프라도 풍부하다. 현대백화점, 롯데백화점, 이마트, 뉴코아아울렛 등 대형 쇼핑시설은 물론 순천향대 부천병원, 부천시청 등 의료·행정시설이 인접해 있다. 여기에 상동호수공원과 부천중앙공원도 가까워 도심 속에서 쾌적한 여가를 즐길 수 있다. 특히 단지 내에 대형 마트 입점까지 계획돼 있어 원스톱 생활 인프라를 누릴 수 있을 전망이다.
우수한 교육 환경도 눈길을 끈다. 단지 인근에 상원초, 상일초, 상일중, 상일고, 상동중, 상원고 등이 밀집해 있어 초중고 전 학령기의 통학 여건이 매우 우수하다. 특히 지역 내에서 선호도가 높은 상일중이 가까워 학부모들의 관심이 높다. 여기에 부천 최대 규모인 상동역 학원가도 인접해 있어 교육 인프라를 중시하는 수요자들의 이목이 집중될 것으로 보인다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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