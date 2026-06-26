체코 ‘왕의 맥주’ 부드바르, 전국 마트서 시음 행사

체코 정통 라거의 깊은 풍미를 직접 시음하고 구매할 수 있는 기회가 찾아왔다. 체코를 대표하는 맥주 브랜드 ‘부드바르’의 한국 공식 수입사인 엠즈베버리지는 소비자들이 체코 정통 라거의 매력을 직접 경험할 수 있는 전국 대형 마트 대규모 시음 행사를 진행한다.
이번 시음 행사는 일반 시음 행사와 특별 시음 행사 두 가지 형태로 나눠 전국 이마트 38개 점포와 롯데마트 17개 점포에서 오늘(26일)부터 28일까지 진행된다. 참여 매장과 일정은 부드바르 공식 SNS를 통해 확인 가능하다. 단 참여 매장 정기휴일 및 점포 운영 상황에 따라 달라질 수 있다.
우선 부드바르 특별 시음 행사는 이마트 월계점과 하남점, 롯데마트 장암점 세 곳에서 오늘부터 3일간 진행된다. 시음 부스에는 부드바르 제품의 역사와 특징 등을 소개할 특별 시음 직원과 간단한 이벤트를 마련해 부드바르 맥주와 체코 맥주 문화를 더욱 재미있게 경험할 수 있는 기회를 제공한다.
일반 시음 행사도 오늘부터 28일까지 진행되며 행사 기간 동안 시음이 진행되는 각 매장에는 부드바르 브랜드 아이덴티티를 반영한 전용 시음 매대와 브랜드 유니폼을 착용한 시음 인력이 배치돼 소비자들에게 체코 정통 라거의 매력을 전한다.
전국 55개 매장에서 동시에 진행되는 이번 부드바르 시음 행사에서는 최고급 사츠 홉과 모라비아 맥아를 사용해 균형 잡힌 풍미와 깔끔한 목 넘김의 ‘부드바르 오리지널’과 블랙커피와 다크초콜릿을 연상시키는 달콤쌉싸름한 풍미로 색다른 라거의 매력을 선사하는 ‘부드바르 다크 라거’ 2종을 소개한다. 시음 행사 기간 동안 특별 전용 잔 이벤트도 진행해 체코 정통 라거의 풍미를 더욱 특별하게 즐길 수 있다.
부드바르는 체코 유일의 국영 브루어리에서 생산하는 정통 체코 라거로 13세기 보헤미안 왕조 시대부터 이어져온 양조 전통에서 영감을 받아 체코 현지에서는 ‘왕의 맥주’로 알려져 있다. 지하 300m 빙하기 대수층의 청정한 물과 최고급 사츠 홉, 모라비아산 맥아를 사용하고 최장 90일간의 저온 숙성 과정을 거쳐 깊고 풍부한 풍미를 자랑한다.
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