하나금융, 청년 소상공인 4000곳 키운다

2015년 기자 생활을 시작했으며 기업공개(IPO), 인수합병(M&A) 등 자본시장 분야를 오랫동안 담당했습니다. 2023년부터는 경제부에서 금융 정책을 취재하고 있습니다.

4년간 지역상권 60곳에 50억 투입

“지속 가능한 상권 조성이 목표” 하나금융그룹은 23일 서울 중구 사옥에서 소상공인시장진흥공단과 ‘청년 소상공인 상권 활성화 지원’ 업무협약을 맺고 ‘하나 On, 청년 On’ 프로젝트를 추진하기로 했다고 24일 밝혔다. 양 기관은 2029년까지 4년간 전국 60곳의 지역 상권에서 소상공인 사업장을 4000개가량 발굴해 육성할 계획이다. 하나금융은 50억 원 규모 재원을 투입해 소상공인 역량 강화 교육과 상권 활성화 사업, 통합 홍보 등을 지원한다.



함영주 하나금융 회장은 “청년 소상공인을 육성해 지역 상권에 활력을 불어넣고, 나아가 청년 소상공인 주도의 지속 가능한 상권을 조성하는 것이 목표”라며 “지역경제의 뿌리이자 서민 경제를 지탱하는 기반인 소상공인의 시작과 성장, 도약을 위해 모든 그룹 구성원이 함께하겠다”고 밝혔다.



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