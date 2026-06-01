[단신]‘한국 상륙’ 지커코리아, 수입차협회 회원사 합류

불필요한 것까지 들여다보고 필요한 것만 쓰겠습니다.

중국 전기차 업체 지커가 비야디(BYD)에 이어 중국 브랜드 중 두 번째로 한국수입자동차협회(KAIDA)에 가입했다. KAIDA는 지커코리아가 신규 회원사로 합류했다고 24일 밝혔다. 이 협회는 자동차 관련 제도, 정책 수립 등 과정에서 정부 기관에 업계 의견을 전하는 곳이다. 지커는 이달 중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 7X를 출시하며 국내에 진출했다.