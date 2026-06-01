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경제
[단신]‘한국 상륙’ 지커코리아, 수입차협회 회원사 합류
동아일보
입력
2026-06-25 00:30
2026년 6월 25일 00시 30분
최원영 기자
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중국 전기차 업체 지커가 비야디(BYD)에 이어 중국 브랜드 중 두 번째로 한국수입자동차협회(KAIDA)에 가입했다. KAIDA는 지커코리아가 신규 회원사로 합류했다고 24일 밝혔다. 이 협회는 자동차 관련 제도, 정책 수립 등 과정에서 정부 기관에 업계 의견을 전하는 곳이다. 지커는 이달 중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 7X를 출시하며 국내에 진출했다.
#중국 전기차
#지커
#비야디
#KAIDA
#한국수입자동차협회
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