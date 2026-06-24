도착보장 통했다… G마켓 ‘스타배송’ 주말 주문 31%↑

G마켓은 도착보장 서비스인 ‘스타배송’의 올해 상반기(1월 1일~6월 18일) 주문 데이터를 분석한 결과, 토요일과 일요일 주말 주문 건수가 지난해 같은 기간보다 31% 증가했다고 24일 밝혔다.
회사 측은 지난해 12월부터 고객 인지도 제고를 위해 강화한 ‘주말에도 도착보장’ 캠페인이 배송 수요를 끌어올린 것으로 분석했다.
요일에 따른 쇼핑 패턴 차이도 뚜렷하게 나타났다. 주말에는 당장 사용하기 위한 목적형 소비가 늘어난 반면 평일에는 대용량으로 미리 구매해 비축하는 계획형 소비가 두드러졌다.
품목별로 살펴보면 주말에는 과자와 간식류 판매가 전년 동기 대비 55% 늘며 평일 신장률(29%)을 크게 웃돌았다. 프로틴 음료와 이온음료 등 기능성 음료 판매도 주말에 56% 증가했다. 이 외에도 생수와 탄산수(56%) 세제(24%) 화장품(46%) 등 바로 사용하거나 외출을 준비하기 위한 상품군 수요가 주말에 집중됐다.
반면 라면과 즉석밥 등 대표적인 비축용 상품군은 주말보다 평일 구매 증가폭이 최대 28% 높았다. 평일에 묶음 구매를 이용해 보다 저렴한 가격으로 생필품을 미리 구비해두려는 경향이 반영된 것으로 풀이된다.
주말 배송 서비스 만족도도 높아졌다. 올해 작성된 스타배송 구매평 가운데 ‘주말’과 ‘당장’ 등의 키워드가 포함된 긍정 리뷰는 전년 대비 약 40% 증가했다.
앞서 G마켓은 지난해 당일 발송 예정 서비스인 ‘스마일 배송’을 종료하고 스타배송으로 확대 개편했다. 스타배송은 평일 오후 11시, 주말 오후 10시까지 주문 시 당일 출고 및 익일 배송이 가능한 주 7일 배송 체계를 갖췄다. 올해 3월에는 CJ더풀필, 품고에 이어 공식 풀필먼트 협력사로 ‘위킵’을 신규 선정하고 스타배송 서비스 상품군을 확대하는 데 초점을 맞췄다.
G마켓은 앞으로도 주말 도착보장 스타배송 상품군을 지속 확대하고 다양한 프로모션을 통해 주말 쇼핑 수요 공략을 강화할 계획이다.
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