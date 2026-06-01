[단신]창립 40주년 한국미술사교육학회, 27일 학술학회 外

■ 창립 40주년 한국미술사교육학회, 27일 학술학회



한국미술사교육학회(회장 주수완 우석대 교수)는 27일 오후 1시 서울 명지대 인문캠퍼스 MCC관 10311호에서 ‘캠퍼스 밖 미술사 5W1H’를 주제로 학술대회를 연다. 올해 창립 40년을 맞은 한국미술사교육학회가 주최하는 이번 학술대회에는 국립박물관(국립익산박물관), 대학박물관(성균관대박물관), 화랑(피지갤러리), 지방자치단체 문화재단(노원문화재단)에서 각각 미술사 교육을 기획하고 담당하는 실무자들이 발표자로 참여한다.

■ 홍콩관광청 ‘온리 인 홍콩’ 캠페인



홍콩관광청이 23일 서울 웨스틴조선호텔에서 ‘2026 홍콩 관광교역전’을 열고 신규 글로벌 캠페인 ‘온리 인 홍콩(Only in Hong Kong)’을 공개했다. 이날 행사에는 홍콩 현지 호텔과 관광명소 등 38개 홍콩 관광업계 대표단과 국내 여행업계 관계자 110여 명이 참석했다. 앤서니 라우 홍콩관광청 청장과 이진석 한국여행업협회 회장은 관광 교류 확대를 위한 업무협약(MOU)도 체결했다. 홍콩관광청은 25일 시그니엘 부산에서 관광교역전을 추가로 개최할 예정이다. 라우 청장은 “한국은 홍콩의 가장 중요하고 긴밀한 관광 파트너”라며 “한국 여행객들이 홍콩에서 더욱 특별하고 기억에 남는 여행을 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.