사내 AI 플랫폼 제작해 업무혁신

[2026 국가서비스대상] 발전분야 AI 플랫폼 한국남동발전㈜
한국남동발전㈜(이하 남동발전)의 남동아이가 ‘2026 국가서비스대상’ 발전분야 AI 플랫폼 부문 대상을 수상했다.
남동아이
‘남동아이’는 남동발전의 업무 환경에 최적화된 생성형 AI 플랫폼이다. 사규·절차서·매뉴얼 등 사내 지식 자산을 기반으로 답변을 제공하는 KOENAI와 챗GPT, 제미나이 등 상용 AI를 하나의 포털에서 병행 활용할 수 있도록 구성해 공공기관에서 요구되는 보안성과 최신 AI 기술의 활용성을 동시에 확보한 점에서 높은 평가를 받았다.
남동아이는 사내 문서 기반 질의응답, 보고서 초안 작성, 번역, 보도자료 작성 지원 등 임직원의 실무와 밀접한 기능을 제공하고 있다. 특히 RAG(검색증강생성) 기술을 적용해 답변의 근거 문서와 출처를 확인할 수 있도록 함으로써 생성형 AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 부정확한 답변 가능성을 줄이고 업무 활용 신뢰도를 높였다.
남동발전은 남동아이 고도화를 위해 사내 문서 전처리 체계와 업무별 AI 에이전트 개발도 단계적으로 추진하고 있다. 약 6TB(테라바이트) 규모의 전자결재 문서를 AI가 활용 가능한 형태로 전환하고 계약·감사·SAP 전표·안전 등 실무 영역별 특화 에이전트를 구축해 단순 질의응답을 넘어 실질적인 업무 지원 서비스로 확장하고 있다.
또한 남동아이를 내부 업무 지원 플랫폼에 그치지 않고 국민과 협력사가 체감할 수 있는 대국민 AI 서비스로 확장해 나갈 계획이다. 위험성평가 작성 지원 AI를 시작으로 품질협업 시스템, 국민소통 게시판 등 국민 접점 서비스와 단계적으로 연계할 예정이다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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