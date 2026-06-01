기관별 맞춤형 독서-데이터 기반 운영

부커스는 기업, 공공기관, 도서관, 교육기관 등을 대상으로 전자책 구독 서비스를 제공하는 국내 대표 B2B 전자책 플랫폼이다. 현재 전국 150여 개 기관이 부커스 서비스를 이용하고 있으며 2000여 개 출판사와의 협력을 통해 13만 종 이상의 전자책 콘텐츠를 제공하고 있다. 특히 이용 인원 제한 없이 동시에 독서할 수 있는 무제한 구독 모델을 기반으로 독서문화 활성화와 학습 환경 개선에 기여해 왔다. 공공기관과 기업, 교육기관은 물론 법원도서관 등 주요 공공기관에도 서비스를 제공하며 높은 만족도를 얻고 있다.
부커스는 독서 접근성을 높이는 데 그치지 않고 디지털 독서 생태계 확대에도 힘써왔다. 아동·청소년 교육 콘텐츠인 ‘Why?’ 시리즈를 비롯해 경제·인문·자기계발 분야의 베스트셀러와 최신 도서를 지속적으로 확보하며 이용자의 선택권을 넓혀 왔다. 또한 기관별 맞춤형 독서 서비스와 독서 데이터 기반 운영 지원을 통해 조직의 학습 경쟁력 향상에도 기여하고 있다.
이 같은 경쟁력을 바탕으로 부커스는 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 2021년 매출 4억 원에서 2025년 30억 원으로 증가해 최근 4년간 7배 이상 성장했다. 또한 창업 도약 패키지, TIPS 연구개발(R&D), TIPS 사업화 등 정부 지원사업에 연이어 선정되며 기술력과 성장성을 인정받고 있다.
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