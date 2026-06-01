[단신]한국투자증권, 글로벌 운용사 13곳 CEO 초청행사 外

한국투자증권은 최근 서울 영등포구 여의도 63빌딩에서 칼라일, JP모건, 맨그룹, 피델리티 등 글로벌 자산운용사 13곳의 한국 대표 및 주요 임원을 초청하는 행사를 열었다고 22일 밝혔다. 참석자들은 글로벌 투자시장 변화와 자산배분 트렌드를 공유하고, 한국 투자자에게 적합한 글로벌 투자상품 발굴과 공급 확대 방안을 논의했다. 해외 투자시장 개척을 위한 네트워크 협력 방안도 공유했다.
■ 삼성카드, 식음료·건강·뷰티 할인 카드
삼성카드가 식음료(F&B)·건강·뷰티 3대 생활영역에서 필요한 혜택을 받을 수 있는 ‘트라이 플러스 삼성카드’를 선보였다. 각 영역 대표 브랜드와 협업한 점이 특징으로, 소비자들은 F&B 영역과 건강 영역의 협업 기업에서 결제하면 20% 할인을 받을 수 있다. 뷰티 영역에서는 이용 금액의 10%를 뷰티 포인트로 적립해 준다. 아울러 당월 3대 영역을 모두 이용하면 다음 달 전체 이용 금액의 최대 20%까지 할인받는다. 이 외에도 아파트 관리비, 이동통신 요금 등은 5%, 해외 가맹점은 1% 할인이 제공된다. 연회비는 1만5000원.
■ 카카오뱅크, 인뱅 최초 ‘청년미래적금’
카카오뱅크가 인터넷전문은행 최초로 청년미래적금을 선보였다. 청년미래적금은 청년층 자산 형성을 돕는 정책 금융 상품으로, 만 19세부터 34세까지 청년이라면 소득 요건에 따라 ‘일반형’ 또는 ‘우대형’으로 가입할 수 있다. 카카오뱅크는 일반형 기본금리 연 5%에 우대금리를 더해 최고 연 7% 금리를 제공한다. 이 적금은 매달 50만 원씩 3년간 납입하면 2000만 원이 넘는 목돈을 만들 수 있다. 최대 20만 계좌를 대상으로 가입 신청을 받는다. 다음 달 3일까지 가입 신청한 고객을 대상으로 추첨을 통해 커피 교환권과 배달 상품권도 제공한다.
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