한기대 지원 사격 통했다…엠에스피, ‘비바테크 2026’서 프랑스·중동 기업 러브콜 받아

친환경 난연소재 기업 ㈜엠에스피(대표 도현성)가 한국기술교육대학교(이하 한기대)의 지원을 받아 지난 17일부터 20일까지 프랑스 파리에서 열린 유럽 최대 기술 박람회 ‘비바테크(Viva Technology) 2026’에 참가했다고 22일 밝혔다.
올해는 비바테크가 막을 올린 지 10주년이 되는 기념비적인 해였던 만큼, 역대 최대 규모인 20만 명 이상의 방문객을 끌어모으며 전 세계 테크 업계의 이목을 집중시켰다.
엠에스피는 이번 행사에서 프랑스 현지 S사를 비롯해 중동의 A사 등 복수의 해외 기업으로부터 제품 견적 요청(RFQ)을 받으며 해외 시장에서의 실질적인 사업 기회를 확보했다.
이번 사업을 지원한 한기대 앵커사업단 황태람 파트장은 “이번 비바테크 참가는 단순한 기술 소개를 넘어 실제 구매 검토 단계까지 이어졌다는 점에서 의미가 크다”며 “향후 샘플 테스트와 후속 협의를 통해 본계약 체결로 이어질 수 있도록 노력할 계획”이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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