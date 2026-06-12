셀트리온 다중항체 항암 신약 ‘CT-P72’, 만능 고형암 치료제 가능성 확인

시험관 세포독성시험서 강력한 항암 효과 확인
HER2 과발현 종양에서만 선택적 항암 효과
방광암·담도암·유방암 등 광범위한 치료제 가능성
연내 美 FDA 패스트트랙 신청… ‘계열 내 최고’ 신약 기대
셀트리온은 차세대 다중항체 신약 ‘CT-P72(ABP-102)’의 우수한 효능과 내약성을 바탕으로 다양한 고형암에 대한 적응증 확장 가능성을 확인했다고 12일 밝혔다. 해당 연구 결과는 지난 11일 열린 ‘세계 이중특이항체&T-세포 인게이저 서밋 사우스코리아(World Bispecific & T-Cell Engager Summit South Korea)’에서 ‘우수한 치료지수(TI, Therapeutic Index)의 HER2 TCE CT-P72/ABP-102’를 주제로 한 발표를 통해 공개됐다.
CT-P72는 셀트리온이 미국 소재 바이오텍 에이비프로홀딩스와 공동 개발 중인 면역항암제다. 공동 개발 품목이기 때문에 개발코드명이 2개다. 작년 12월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상 1상 승인을 획득했고 현재 임상 본격화를 위한 참여 환자 선별 단계에 있다. 연내 FDA 패스트트랙 신청도 계획하고 있다.
이번 연구 결과 발표에 따르면 CT-P72(ABP-102)는 시험관 내(In vitro) 세포독성시험에서 인간 상피세포 성장인자 수용체2(HER2) 고발현 종양에 대해 강력한 항암 효과를 보였다. 반면 HER2 저발현 세포에 대한 살상력은 현저히 감소해 암세포에 대한 높은 선택적 반응을 보였다. HER2는 세포의 성장과 분화, 회복 등을 조절하는 세포막 표면의 단백질(수용체)이다. 정상 세포에도 존재하지만 유방암과 위암 등 특정 암세포에서 해당 단백질이 정상치보다 과도하게 많이 만들어지는 것으로 알려진 수용체이기도 하다.
또한 이번 CT-P72에 대한 영장류 이용 약동학(PK) 및 독성시험에서는 고용량인 80mg/kg까지 우수한 내약성을 확인했다고 한다. 기존 치료제에 내성이 생긴 위암을 이식한 동물에서는 종전 약물의 효능을 넘어서는 강력한 항암 효과를 확인했다고 셀트리온은 설명했다.
특히 다른 HER2 고발현 방광암, 담도암, 유방암 등에서도 우수한 항암 효과를 검증해 HER2 고발현 고형암 치료제로서 다양한 적응증 확장 가능성을 시사했다.
유방암의 경우 오가노이드(장공 유사체)를 활용한 미세생리학적 시스템(MPS, microphysiological systems)에서 면역세포인 T-세포 침투 등 강력한 항암 효과를 확인했다. MPS는 실제 환자와 유사하게 재현한 인공적인 환경에서 약물에 대한 반응을 살펴보는 도구다. 셀트리온은 기존 동물 실험 등과 별개로 환자에게 투약하기 전 효과에 대한 예측 신뢰도 확보하기 위해 MPS를 활용한다.
셀트리온은 이번 연구 결과를 바탕으로 CT-P72 본 임상에 속도를 낸다는 방침이다. 기존 HER2 고발현 대상 치료제 엔허투(성분명 트라스투주맙 데룩스테칸)의 내성과 내약성 한계를 극복하고 미충족 의료수요를 해소하는 ‘계열 내 최고(Best in Class)’ 신약으로 개발한다는 계획이다. 이와 함께 항체약물접합체(ADC) 기반 신약 개발도 순항 중이다. 임상 1상에 돌입한 항암 신약 후보물질 3종(CT-P70, CT-P71, CT-P73)이 환자 투약을 진행 중이다.
셀트리온 관계자는 “다중항체 항암신약 CT-P72는 전임상을 통해 HER2 고발현 타깃에 대한 높은 항암 효능과 우수한 내약성을 확인했다”며 “이와 함께 다양한 고형암에 대한 치료 가능성을 확인한 만큼 앞으로도 임상을 성공적으로 수행해 기존 약물보다 우수한 신약으로 개발할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
댓글 0